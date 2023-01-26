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Stanford, CA

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The Almanac Online

Doing more with the natural spaces we have

I wrote last week about how difficult it is to hang onto our open spaces in the face of development pressure and land constraints. We need policies to protect these spaces and politicians to champion and enforce those policies. We love our open spaces, but even so it’s not easy to keep them.
PALO ALTO, CA

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