KSR Show Thread, 1/26: Live from Taylor County High School

Kentucky Sports Radio

Today’s episode of Kentucky Sports Radio is a special live edition from Taylor County High School where Hayes Johnson is set to announce his college decision on the program. Johnson is a highly-touted offensive tackle from the Class of 2024 and today he will pick between Kentucky, Baylor, Michigan State, Louisville, and Tennessee… and KSR is there to broadcast it over the airwaves.

Join in on the fun by calling (859) 280-2287 or send a text to the KSR Texting Machine at (772) 774-5254.

