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Half Moon Bay, CA

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fox13memphis.com

2 inmates who escaped from Virginia jail captured in Tennessee barn

ABINGDON, Va. — Two inmates who escaped from a regional jail in Virginia on Thursday were captured the next day when they were found hiding in a barn in northeastern Tennessee, authorities said. According to a Facebook post by the Washington County Sheriff’s Office in Virginia, Johnny Shane Brown,...
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Operation Nightingale: 25 charged in fake nursing diploma scheme in Florida

MIAMI — Twenty-five people across several states are accused of selling more than 7,600 fake nursing degrees to students, who then used the fabricated diplomas to take licensing exams in several states, including Florida, New Jersey, New York and Texas, federal prosecutors said. According to a news release from...
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Alex Murdaugh: Attorneys duel in opening statements at double murder trial in SC

WALTERBORO, S.C. — Opening statements began in the double murder trial of former South Carolina attorney Alex Murdaugh, who is accused of killing his wife and son in 2021. The remarks by prosecutor Creighton Waters and defense attorney Dick Harpootlian on Wednesday foreshadowed what promises to be an emotional trial at the Colleton County Courthouse. Murdaugh, 54, is accused of fatally shooting his wife, Margaret “Maggie” Murdaugh, 52, and his son, Paul Murdaugh, 22, on June 7, 2021, on the family’s property, The State newspaper of Columbia reported.
WALTERBORO, SC
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California man wins $10 million in scratch-off game

A California man came up big in a scratch-off game this month, winning $10 million to claim the top prize in the promotion. According to a news release from the California Lottery, Louis Farillas bought a 10 Million Dollar Titanium Black scratch-off game at a store in San Pedro. Farillas...
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