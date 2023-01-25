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The Associated Press

Tuesday's Scores

The Associated Press
The Associated Press
 4 days ago

GIRLS PREP BASKETBALL=

Ada 49, McGuffey Upper Scioto Valley 34

Amanda-Clearcreek 46, Bloom-Carroll 37

Arlington 65, Waynesfield-Goshen 51

Ashtabula Edgewood 61, Chesterland W. Geauga 57

Ashville Teays Valley 58, Cols. Hamilton Twp. 21

Baltimore Liberty Union 55, Circleville 48

Bascom Hopewell-Loudon 47, Tiffin Calvert 27

Bellevue 41, Castalia Margaretta 35

Belmont Union Local 60, Cle. John Marshall 42

Bradford 30, Pitsburg Franklin-Monroe 9

Bridgeport 42, Hundred, W.Va. 28

Bucyrus 52, Morral Ridgedale 25

Canal Winchester Harvest Prep 71, Millersport 11

Cin. DePaul Cristo Rey 48, Hamilton New Miami 29

Cin. Mercy-McAuley 18, Seton 13

Cin. Princeton 72, Fairfield 39

Cle. VASJ 59, Andrews Osborne Academy 46

Cols. Africentric 66, Cols. Eastmoor 26

Cols. DeSales 46, Pickerington N. 34

Cols. Mifflin 66, North Intl 63

Cols. Whetstone 76, Cols. Centennial 43

Columbus Grove 59, McComb 34

Convoy Crestview 46, Lima Shawnee 37

Cornerstone Christian 55, Ashtabula Lakeside 12

Day. Temple Christian 50, Elyria First Baptist Christian 33

Defiance Ayersville 58, Ft. Jennings 37

Defiance Tinora 42, Montpelier 30

Delaware Buckeye Valley 59, Whitehall-Yearling 28

Delaware Christian 28, Liberty Christian Academy 17

Delaware Hayes 59, Westerville N. 47

Dola Hardin Northern 40, N. Baltimore 33

Fremont St. Joseph 53, Sandusky St. Mary 29

Gahanna Cols. Academy 45, Cols. Wellington 8

Garfield Hts. Trinity 47, Cuyahoga Hts. 36

Granville 35, Hilliard Bradley 32

Grove City Cent. Crossing 54, Cols. KIPP 17

Haviland Wayne Trace 41, Heritage, Ind. 34

Holland Springfield 56, Bowling Green 30

Huron 59, Monroeville 20

Kalida 42, Spencerville 36

Kansas Lakota 44, Gibsonburg 37

La Salle, Calif. 37, Cin. La Salle 34

Lakeside Danbury 59, New Riegel 27

Lancaster Fairfield Union 63, Circleville Logan Elm 47

Lewis Center Olentangy Orange 43, Hilliard Davidson 42

Liberty Center 54, Hicksville 10

Lima Bath 46, Lima Cent. Cath. 23

Mansfield Temple Christian 50, Elyria First Baptist Christian 33

Marysville 60, Wapakoneta 18

Metamora Evergreen 55, Gorham Fayette 18

N. Ridgeville 42, Lakewood 32

New Albany 40, Dublin Jerome 33

Norwalk 56, Milan Edison 27

Ottoville 51, Elida 28

Pemberville Eastwood 39, Oak Harbor 32

Perrysburg 56, Maumee 17

Port Clinton 47, Clyde 35

Powell Olentangy Liberty 40, Grove City 32

Rockford Parkway 52, Paulding 10

Sherwood Fairview 59, Miller City 42

Sparta Highland 49, Galion 9

St. Marys Memorial 23, Minster 19

Sugar Grove Berne Union 37, Lancaster Fisher Cath. 32

Swanton 43, Defiance 39

Sylvania Southview 40, Napoleon 33

Tiffin Columbian 42, Willard 33

Union City Mississinawa Valley 71, Union City, Ind. 50

Van Buren 53, Tol. Bowsher 42

Van Wert Lincolnview 40, Delphos St. John’s 34

Westerville S. 54, Sunbury Big Walnut 44

Whitehouse Anthony Wayne 44, Sylvania Northview 28

Williamsport Westfall 52, New Hope Christian 40

Worthington Christian 54, Cols. School for Girls 21

Zanesville Rosecrans 53, Corning Miller 16

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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Saturday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL= Bucklin 69, Minneola 61 SM South 56, Omaha Burke, Neb. 27 Wichita Life Prep 72, Omaha Homeschool, Neb. 46
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