ContributorsPublishersAdvertisers
San Clemente, CA

Comments / 0

 

FROM LOCAL CONTRIBUTORS

More
Related
pcom.edu

Taylor Rider Named PCOM's DO Student of the Year

Surprised. Honored. Bewildered. Those were just some of the feelings Taylor Rider (DO '23) experienced when she learned she had been named Philadelphia College of Osteopathic Medicine's (PCOM) selection for Student DO of the Year by the Osteopathic Student Government Presidents of the American Association of Colleges of Osteopathic Medicine (AACOM). Her name and application will be submitted for consideration for national honors from among students across the country. The award is given to osteopathic medical students in recognition of their commitment to the principles of leadership, community service, dedication and professionalism. “It really is an honor to be recognized among such successful peers,” Rider said.
PHILADELPHIA, PA
pcom.edu

NBOME President Updates Students and Faculty about Licensure Pathway

Philadelphia College of Osteopathic Medicine graduate John R. Gimpel, DO ’88, president and CEO of the National Board of Osteopathic Medical Examiners, visited PCOM Georgia and PCOM South Georgia recently to update students and faculty members about recent developments at the organization. The NBOME, which was founded in 1934...
PHILADELPHIA, PA

Comments / 0

Community Policy