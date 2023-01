HS Swim: Garfield/Hasbrouck Heights Boys Continue Hot Start

GARFIELD, NJ – The Hasbrouck Heights/Garfield team split its swim meet with Lakeland on Friday afternoon, with the boys continuing their outstanding season with a convincing victory over the Lancers 118-47.

Hasbrouck Heights/Garfield boys won every race against Lakeland, with Gian Lopez, Pawel Drzymala and Ryan Ng led the way. The three combined to win the opening race, the 200 medley relay. Drzymala and Lopez combined for a win the 400 freestyle relay. Lopez racked up in wins in the 200 free and 100 back, while Drzymala 500 free and 200 Intermediate Medley. Ng picked up wins in the 50 free, 100 breaststroke and was part of the 200 free style relay with Daniel Sickels, Jacob Hernandez and Timothy Tran.

The Lakeland girls defeated Hasbrouck Heights/Garfield by a 110-57 score. Abigail Hernandez scored victories in the 100 butterfly and 200 Intermediate Medley for the girls team.





Hasbrouck Heights/Garfield 118, Lakeland 47









200 MR (yards)











Team

Swimmers/Divers

Time/Score





Garfield

Gian Lopez, Pawel Drzymala, Anthony Gasowski, Ryan Ng

01:49.7





Garfield

Timothy Tran, Mykal Diaz, Jeremy Ore, Jacob Hernandez

02:01.0





Garfield

Dalton Chielowiec-Falone, Glenn Chmielowiec-Falone, Mikolaj Safin, Samuel Libreros

02:20.4





Lakeland

Jacob Price, Dimitri Peteris, Antimo Ferretti, Benjamin Lighty

02:27.6







200 Free (yards)











Garfield

Gian Lopez

01:58.4





Garfield

Daniel Sickles

02:16.7





Garfield

Alexander Faron

02:24.1





Lakeland

Benjamin Lighty

02:28.7





Lakeland

Jacob Price

03:01.5







200 IM (yards)











Garfield

Pawel Drzymala

02:03.8





Lakeland

Owen Schouten

02:26.2





Garfield

Jeremy Ore

02:27.4





Garfield

Mikolaj Safin

03:29.7







50 Free (yards)











Garfield

Ryan Ng

23.31





Garfield

Timothy Tran

26.75





Lakeland

Michael Jakubaszek

26.86





Lakeland

Steven Bracken

27.86





Garfield

Dalton Chielowiec-Falone

28.84





Lakeland

Dimitri Peteris

32.95







100 Fly (yards)











Garfield

Anthony Gasowski

00:58.3





Lakeland

Owen Schouten

01:08.7





Garfield

Jeremy Ore

01:10.4





Lakeland

Owen Kane

01:18.1







100 Free (yards)











Lakeland

Michael Jakubaszek

01:01.4





Garfield

Jacob Hernandez

01:02.0





Lakeland

Steven Bracken

01:05.5





Garfield

Glenn Chmielowiec-Falone

01:05.9





Garfield

Mykal Diaz

01:10.2





Lakeland

Jakub Narzewski

01:43.5







500 Free (yards)











Garfield

Pawel Drzymala

04:51.2





Garfield

Anthony Gasowski

05:30.1





Garfield

Alexander Faron

06:52.7





Lakeland

Dimitri Peteris

08:24.7







200 FR (yards)











Garfield

Ryan Ng, Daniel Sickles, Jacob Hernandez, Timothy Tran

01:48.3





Lakeland

Owen Schouten, Owen Kane, Steven Bracken, Michael Jakubaszek

01:55.8





Garfield

Dalton Chielowiec-Falone, Mykal Diaz, Samuel Libreros, Glenn Chmielowiec-Falone

01:59.2





Garfield

Mikolaj Safin, Ersagun Gursel, Sebastian Lapczynski, Patrick Zielinski

02:08.7





Lakeland

Benjamin Lighty, Jacob Price, Antimo Ferretti, Jakub Narzewski

02:23.6





Team

Swimmers/Divers

Time/Score





Garfield

Gian Lopez

01:00.3





Garfield

Timothy Tran

01:05.8





Garfield

Daniel Sickles

01:10.2





Lakeland

Benjamin Lighty

01:18.0





Lakeland

Jacob Price

01:34.6







100 Breast (yards)











Garfield

Ryan Ng

01:08.3





Garfield

Mykal Diaz

01:12.8





Lakeland

Owen Kane

01:19.5





Lakeland

Antimo Ferretti

01:22.7





Garfield

Glenn Chmielowiec-Falone

01:23.5







400 FR (yards)











Garfield

Gian Lopez, Jeremy Ore, Anthony Gasowski, Pawel Drzymala

03:47.1





Garfield

Daniel Sickles, Jacob Hernandez, Alexander Faron, Dalton Chielowiec-Falone

04:22.1





Lakeland

Owen Schouten, Steven Bracken, Owen Kane, Michael Jakubaszek

04:22.1





Garfield

Sebastian Lapczynski, Samuel Libreros, Ersagun Gursel, Patrick Zielinski

04:59.6

















Lakeland 110, Hasbrouck Heights/Garfield 57











200 MR (yards)











Team

Swimmers/Divers

Time/Score





Lakeland

Nicole Magee, Christiana Ranft, Emily Kebrdle, Maeve Grant

02:07.1





Garfield

Lucia Lopez, Julia Jaskot, Abigail Hernandez, Xenia Lopez

02:16.5





Lakeland

Amelia Smith, Isabelle Kuhn, Rebekah Setti, Kathryn Hennessy

02:20.0





Garfield

Kanzy Hassan, Isabella Soriano Pineda, Sydney Davis, Aleksandra Sikorski

02:31.2





Lakeland

Mia Church, Abby Smith, Madelyn Stillman, Julia Jakubaszek

02:43.4







200 Free (yards)











Lakeland

Emily Kebrdle

02:14.2





Lakeland

Christiana Ranft

02:20.1





Garfield

Xenia Lopez

02:20.8





Lakeland

Maeve Grant

02:30.4







200 IM (yards)











Garfield

Abigail Hernandez

02:24.3





Lakeland

Isabelle Kuhn

02:47.0





Lakeland

Rebekah Setti

02:54.8





Lakeland

Sienna Franklin

03:03.0







50 Free (yards)











Lakeland

Nicole Magee

27.24





Garfield

Aleksandra Sikorski

33.09





Lakeland

Julia Jakubaszek

33.18





Garfield

Julia Jaskot

34.33





Lakeland

Nicole Racana

39.84







100 Fly (yards)











Garfield

Abigail Hernandez

01:03.8





Lakeland

Kate Petri

01:28.5





Lakeland

Sophia Burghoffer

01:35.4





Lakeland

Madelyn Stillman

01:36.0





Garfield

Sydney Davis

01:44.4







100 Free (yards)











Garfield

Lucia Lopez

01:03.9





Lakeland

Maeve Grant

01:03.9





Garfield

Isabella Soriano Pineda

01:13.2





Garfield

Aleksandra Sikorski

01:17.1





Lakeland

Emma Shorter

01:25.7





Lakeland

Kathryn Hennessy

01:31.3







500 Free (yards)











Lakeland

Emily Kebrdle

05:54.8





Garfield

Xenia Lopez

06:53.9





Lakeland

Kate Petri

07:05.2





Lakeland

Mia Church

08:03.7







200 FR (yards)











Lakeland

Christiana Ranft, Isabelle Kuhn, Sienna Franklin, Rebekah Setti

02:02.5





Garfield

Kanzy Hassan, Sydney Davis, Aleksandra Sikorski, Julia Jaskot

02:12.7





Lakeland

Amelia Smith, Kathryn Hennessy, Sophia Burghoffer, Emma Shorter

02:14.9





Lakeland

Julia Urban, Wren Haskins, Simona Stoyanova, Genevieve O'Connor

02:47.0







100 Back (yards)











Lakeland

Nicole Magee

01:09.3





Garfield

Lucia Lopez

01:11.7





Garfield

Isabella Soriano Pineda

01:18.5





Garfield

Kanzy Hassan

01:21.1





Lakeland

Amelia Smith

01:21.8





Lakeland

Abby Smith

01:34.8







100 Breast (yards)











Lakeland

Christiana Ranft

01:17.3





Lakeland

Isabelle Kuhn

01:19.6





Lakeland

Sophia Burghoffer

01:26.6





Garfield

Julia Jaskot

01:40.6





Garfield

Sydney Davis

02:03.4







400 FR (yards)











Lakeland

Nicole Magee, Emily Kebrdle, Rebekah Setti, Maeve Grant

04:23.4





Garfield

Xenia Lopez, Lucia Lopez, Kanzy Hassan, Abigail Hernandez

04:31.8





Lakeland

Julia Jakubaszek, Kate Petri, Emma Shorter, Kathryn Hennessy

05:26.6





Lakeland

Abby Smith, Molly Kane, Wren Haskins, Kathryn Owens

06:32.7