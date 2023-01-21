Shelbyville, January 21 High School 🏀 Game Notice
There are 2 high school 🏀 games in Shelbyville.
The Sullivan High School - Sullivan basketball team will have a game with Shelbyville High School on January 20, 2023, 17:30:00.
Sullivan High School - Sullivan
Shelbyville High School
January 20, 2023
17:30:00
Varsity Boys Basketball
The St. Teresa Catholic High School basketball team will have a game with Shelbyville High School on January 21, 2023, 08:00:00.
St. Teresa Catholic High School
Shelbyville High School
January 21, 2023
08:00:00
Freshman Boys Basketball
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