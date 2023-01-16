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San Francisco, CA

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Yardbarker

Byron Leftwich got gift from Bucs hours before firing

The Tampa Bay Buccaneers fired offensive coordinator Byron Leftwich on Thursday, and the move came in an inadvertently brutal way. Leftwich arrived at work Thursday to find that he, along with every other member of the Buccaneers staff, had a painted commemorative football in his locker to congratulate staff members for winning back-to-back NFC South titles for the first time in franchise history, according to Rick Stroud of the Tampa Bay Times. Leftwich was promptly informed of his dismissal an hour later, making for brutally awkward timing from the organization’s perspective.
TAMPA, FL
WKRG News 5

Executive Director Jim Nagy urges public to show out for Senior Bowl

MOBILE, Ala. (WKRG) – The 2023 Reese’s Senior Bowl game is just 15 days away, but the week-long event kicks off on January 31 with practices open to the public at Hancock-Whitney Stadium. WKRG Sports Director Simone Eli spoke with Executive Director Jim Nagy in studio this week and discussed several topics ahead of the […]
MOBILE, AL

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