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No. 24 Colorado women win 7th straight, 73-66 over Cal

BERKELEY, Calif. (AP) — Quay Miller had 26 points, Jaylyn Sherrod scored 11 of her 15 points in the fourth quarter and No. 24 Colorado beat California 73-66 on Friday for its seventh straight victory. Aaronette Vonleh gave Colorado a seven-point lead in the beginning of the third quarter...
BOULDER, CO

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