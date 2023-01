NEWS RELEASE

January 13, 2023

Prepare for next storms

More rain is predicted today through Tuesday, January 17. Residents should remain vigilant as conditions can change quickly. Residents are encouraged to:

Take advantage of this gap between storms to stock up on groceries, gas, essentials.

Monitor the weather.

Prepare and protect your home now.

Keep at least half a tank of gas in your vehicle.

Keep an emergency supply kit in the vehicle.

Load up on sandbags. Know where to get free sand at five stockpiles provided by the City (bring your own bags). Only fill sandbags about halfway so you can stack them in a row, or a wall, to block water.

Stay out of flood waters. Water may still be rising. Waters can hide hazards.

Rapidly flowing water can sweep you off your feet and your vehicle downstream.

Residents may stay informed by using an interactive City road closure map and sand location map posted online at https://arcg.is/1evPrj1. Motorists can check local highway conditions by calling the Caltrans District 5 Public Affairs phone line at (805) 549-3318 or online at https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-5. Road information is also posted at: https://quickmap.dot.ca.gov/.

Residents are also encouraged to follow the City’s social media pages, or check the City’s webpage, www.cityofsantamaria.org, for the latest information.

Those experiencing homelessness can contact the Warming Center Hotline at (805) 324-2372. A Freedom Warming Center will open Friday through Monday at the Cornerstone Church of the Nazarene, 1026 Sierra Madre.

Department: City Manager’s Office

Contact Person: Mark van de Kamp, Public Information Manager

Telephone Number: (805) 925-0951 ext. 2372 or cell (805) 720-4038

E-mail Address: mvandekamp@cityofsantamaria.org

Prepárate para las próximas tormentas

Se pronostica más lluvia desde hoy hasta el martes 17 de enero. Los residentes deben permanecer atentos ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Se alienta a los residentes a:

• Aproveche esta brecha entre tormentas para abastecerse de comestibles, gasolina, artículos esenciales.

• Vigilar el tiempo.

• Prepare y proteja su hogar ahora.

• Mantenga por lo menos medio tanque de gasolina en su vehículo.

• Mantenga un equipo de suministros de emergencia en el vehículo.

• Cargue en sacos de arena. Sepa dónde obtener arena gratis en cinco pilas de acopio provistas por la Ciudad (traiga sus propias bolsas). Solo llene los sacos de arena hasta la mitad para que pueda apilarlos en una fila o en una pared para bloquear el agua.

• Manténgase alejado de las aguas de inundación. El agua todavía puede estar subiendo. Las aguas pueden ocultar peligros.

• El agua que fluye rápidamente puede arrastrarlo a usted ya su vehículo corriente abajo.

Los residentes pueden mantenerse informados utilizando un mapa interactivo de cierre de carreteras de la ciudad y un mapa de ubicación de arena publicado en línea en https://arcg.is/1evPrj1. Los automovilistas pueden verificar las condiciones de las carreteras locales llamando a la línea telefónica de Asuntos Públicos del Distrito 5 de Caltrans al (805) 549-3318 o en línea en https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-5. La información sobre las carreteras también se publica en: https://quickmap.dot.ca.gov/.

También se alienta a los residentes a seguir las páginas de redes sociales de la Ciudad o consultar la página web de la Ciudad, www.cityofsantamaria.org, para obtener la información más reciente.

Las personas sin hogar pueden comunicarse con la línea directa del Warming Center al (805) 324-2372. Un Freedom Warming Center abrirá de viernes a lunes en Cornerstone Church of the Nazarene, 1026 Sierra Madre.

