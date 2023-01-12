Baby names that rose in popularity the most in 2021
Finding out you're going to become a parent is a revelation full of joy and anxiety. Deciding on a name is the first of many important decisions that could impact a child's life. Names can influence gender, racial, and socioeconomic bias. Names can also play a huge role in developing a sense of self.
Over the last century, names started to move away from the traditional, becoming more diverse. Today, more parents are choosing names that spark a feeling of individuality versus a name that blends in. Names with nontraditional spellings and pronunciations are also on the rise.
Stacker ranked the top 50 baby names that rose in popularity in 2021, using data from the Social Security Administration. Names were sorted by subtracting the name's 2021 rank from its 2020 rank. In the event of a tie, the 2021 rank was used (rank indicates where the name fell on the list of popular baby names).
Many of the names that rose in popularity are considered gender-neutral. The Social Security Administration considers sex and gender binary variables, and ranks were given to female and male names based on Social Security card applications.
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#50. Rome (male)
- 2021 rank: 785
- 2020 rank: 969
- Change: 184
#49. Noah (female)
- 2021 rank: 692
- 2020 rank: 877
- Change: 185
#48. Jenesis (female)
- 2021 rank: 745
- 2020 rank: 930
- Change: 185
#47. Zyon (male)
- 2021 rank: 938
- 2020 rank: 1124
- Change: 186
#46. Marceline (female)
- 2021 rank: 779
- 2020 rank: 969
- Change: 190
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#45. Soraya (female)
- 2021 rank: 987
- 2020 rank: 1180
- Change: 193
#44. Azriel (male)
- 2021 rank: 921
- 2020 rank: 1118
- Change: 197
#43. Koen (male)
- 2021 rank: 993
- 2020 rank: 1191
- Change: 198
#42. Palmer (male)
- 2021 rank: 990
- 2020 rank: 1188
- Change: 198
#41. Soleil (female)
- 2021 rank: 999
- 2020 rank: 1199
- Change: 200
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#40. Halo (female)
- 2021 rank: 738
- 2020 rank: 939
- Change: 201
#39. Nyra (female)
- 2021 rank: 844
- 2020 rank: 1046
- Change: 202
#38. Clover (female)
- 2021 rank: 866
- 2020 rank: 1069
- Change: 203
#37. Zyair (male)
- 2021 rank: 765
- 2020 rank: 968
- Change: 203
#36. Della (female)
- 2021 rank: 708
- 2020 rank: 914
- Change: 206
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#35. Onyx (male)
- 2021 rank: 406
- 2020 rank: 613
- Change: 207
#33. Bridger (male)
- 2021 rank: 721
- 2020 rank: 929
- Change: 208
#34. Navy (female)
- 2021 rank: 452
- 2020 rank: 660
- Change: 208
#32. Cillian (male)
- 2021 rank: 743
- 2020 rank: 958
- Change: 215
#31. Zayla (female)
- 2021 rank: 924
- 2020 rank: 1145
- Change: 221
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#30. Kylian (male)
- 2021 rank: 779
- 2020 rank: 1001
- Change: 222
#29. Jaylani (female)
- 2021 rank: 795
- 2020 rank: 1023
- Change: 228
#28. Taytum (female)
- 2021 rank: 948
- 2020 rank: 1178
- Change: 230
#27. Elia (female)
- 2021 rank: 878
- 2020 rank: 1108
- Change: 230
#26. Mylah (female)
- 2021 rank: 514
- 2020 rank: 747
- Change: 233
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#25. Elio (male)
- 2021 rank: 842
- 2020 rank: 1082
- Change: 240
#24. Wylder (male)
- 2021 rank: 976
- 2020 rank: 1219
- Change: 243
#23. Freyja (female)
- 2021 rank: 709
- 2020 rank: 952
- Change: 243
#22. Gian (male)
- 2021 rank: 960
- 2020 rank: 1208
- Change: 248
#21. Banks (male)
- 2021 rank: 503
- 2020 rank: 753
- Change: 250
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#20. Jiraiya (male)
- 2021 rank: 828
- 2020 rank: 1079
- Change: 251
#19. Oakleigh (female)
- 2021 rank: 609
- 2020 rank: 861
- Change: 252
#18. Ocean (female)
- 2021 rank: 877
- 2020 rank: 1130
- Change: 253
#17. Arleth (female)
- 2021 rank: 957
- 2020 rank: 1216
- Change: 259
#14. Camilo (male)
- 2021 rank: 610
- 2020 rank: 873
- Change: 263
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#13. Flora (female)
- 2021 rank: 647
- 2020 rank: 925
- Change: 278
#12. Evander (male)
- 2021 rank: 767
- 2020 rank: 1046
- Change: 279
#11. Emberlynn (female)
- 2021 rank: 961
- 2020 rank: 1245
- Change: 284
#10. Vida (female)
- 2021 rank: 992
- 2020 rank: 1277
- Change: 285
#9. Khai (male)
- 2021 rank: 988
- 2020 rank: 1275
- Change: 287
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#8. Loyal (male)
- 2021 rank: 753
- 2020 rank: 1053
- Change: 300
#7. Angelique (female)
- 2021 rank: 876
- 2020 rank: 1182
- Change: 306
#6. Ozzy (male)
- 2021 rank: 712
- 2020 rank: 1048
- Change: 336
#5. Colter (male)
- 2021 rank: 627
- 2020 rank: 971
- Change: 344
#4. Wrenley (female)
- 2021 rank: 498
- 2020 rank: 895
- Change: 397
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#3. Raya (female)
- 2021 rank: 494
- 2020 rank: 935
- Change: 441
#2. Eliam (male)
- 2021 rank: 736
- 2020 rank: 1178
- Change: 442
#3. Raya (female)
- 2021 rank: 494
- 2020 rank: 935
- Change: 441
#2. Eliam (male)
- 2021 rank: 736
- 2020 rank: 1178
- Change: 442
#1. Amiri (male)
- 2021 rank: 757
- 2020 rank: 1291
- Change: 534
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