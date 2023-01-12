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Baby names that rose in popularity the most in 2021

By Aubrey Jane McClaine
Stacker
Stacker
 4 days ago

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Canva

Baby names that rose in popularity the most in 2021

Finding out you're going to become a parent is a revelation full of joy and anxiety. Deciding on a name is the first of many important decisions that could impact a child's life. Names can influence gender, racial, and socioeconomic bias . Names can also play a huge role in developing a sense of self.

Over the last century, names started to move away from the traditional, becoming more diverse . Today, more parents are choosing names that spark a feeling of individuality versus a name that blends in. Names with nontraditional spellings and pronunciations are also on the rise .

Stacker ranked the top 50 baby names that rose in popularity in 2021, using data from the Social Security Administration . Names were sorted by subtracting the name's 2021 rank from its 2020 rank. In the event of a tie, the 2021 rank was used (rank indicates where the name fell on the list of popular baby names).

Many of the names that rose in popularity are considered gender-neutral . The Social Security Administration considers sex and gender binary variables, and ranks were given to female and male names based on Social Security card applications.

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Canva

#50. Rome (male)

- 2021 rank: 785
- 2020 rank: 969
- Change: 184

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Canva

#49. Noah (female)

- 2021 rank: 692
- 2020 rank: 877
- Change: 185

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Canva

#48. Jenesis (female)

- 2021 rank: 745
- 2020 rank: 930
- Change: 185

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Canva

#47. Zyon (male)

- 2021 rank: 938
- 2020 rank: 1124
- Change: 186

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Canva

#46. Marceline (female)

- 2021 rank: 779
- 2020 rank: 969
- Change: 190

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Canva

#45. Soraya (female)

- 2021 rank: 987
- 2020 rank: 1180
- Change: 193

https://img.particlenews.com/image.php?url=2x08ej_0kCpcWDG00
Canva

#44. Azriel (male)

- 2021 rank: 921
- 2020 rank: 1118
- Change: 197

https://img.particlenews.com/image.php?url=12XNwO_0kCpcWDG00
Canva

#43. Koen (male)

- 2021 rank: 993
- 2020 rank: 1191
- Change: 198

https://img.particlenews.com/image.php?url=1niteu_0kCpcWDG00
Canva

#42. Palmer (male)

- 2021 rank: 990
- 2020 rank: 1188
- Change: 198

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Canva

#41. Soleil (female)

- 2021 rank: 999
- 2020 rank: 1199
- Change: 200

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Canva

#40. Halo (female)

- 2021 rank: 738
- 2020 rank: 939
- Change: 201

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Canva

#39. Nyra (female)

- 2021 rank: 844
- 2020 rank: 1046
- Change: 202

https://img.particlenews.com/image.php?url=19kyzu_0kCpcWDG00
Canva

#38. Clover (female)

- 2021 rank: 866
- 2020 rank: 1069
- Change: 203

https://img.particlenews.com/image.php?url=2X84BX_0kCpcWDG00
Canva

#37. Zyair (male)

- 2021 rank: 765
- 2020 rank: 968
- Change: 203

https://img.particlenews.com/image.php?url=2BGkce_0kCpcWDG00
Canva

#36. Della (female)

- 2021 rank: 708
- 2020 rank: 914
- Change: 206

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Canva

#35. Onyx (male)

- 2021 rank: 406
- 2020 rank: 613
- Change: 207

https://img.particlenews.com/image.php?url=3eYlAg_0kCpcWDG00
Canva

#33. Bridger (male)

- 2021 rank: 721
- 2020 rank: 929
- Change: 208

https://img.particlenews.com/image.php?url=1ImxwL_0kCpcWDG00
Canva

#34. Navy (female)

- 2021 rank: 452
- 2020 rank: 660
- Change: 208

https://img.particlenews.com/image.php?url=3Za3d8_0kCpcWDG00
Canva

#32. Cillian (male)

- 2021 rank: 743
- 2020 rank: 958
- Change: 215

https://img.particlenews.com/image.php?url=40A4ND_0kCpcWDG00
Canva

#31. Zayla (female)

- 2021 rank: 924
- 2020 rank: 1145
- Change: 221

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Canva

#30. Kylian (male)

- 2021 rank: 779
- 2020 rank: 1001
- Change: 222

https://img.particlenews.com/image.php?url=3K5sCl_0kCpcWDG00
Canva

#29. Jaylani (female)

- 2021 rank: 795
- 2020 rank: 1023
- Change: 228

https://img.particlenews.com/image.php?url=3v7kpi_0kCpcWDG00
Canva

#28. Taytum (female)

- 2021 rank: 948
- 2020 rank: 1178
- Change: 230

https://img.particlenews.com/image.php?url=1Nu58N_0kCpcWDG00
Canva

#27. Elia (female)

- 2021 rank: 878
- 2020 rank: 1108
- Change: 230

https://img.particlenews.com/image.php?url=4ajBQg_0kCpcWDG00
Canva

#26. Mylah (female)

- 2021 rank: 514
- 2020 rank: 747
- Change: 233

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Canva

#25. Elio (male)

- 2021 rank: 842
- 2020 rank: 1082
- Change: 240

https://img.particlenews.com/image.php?url=3E0WSG_0kCpcWDG00
Canva

#24. Wylder (male)

- 2021 rank: 976
- 2020 rank: 1219
- Change: 243

https://img.particlenews.com/image.php?url=2IY2sE_0kCpcWDG00
Canva

#23. Freyja (female)

- 2021 rank: 709
- 2020 rank: 952
- Change: 243

https://img.particlenews.com/image.php?url=1G0Ogb_0kCpcWDG00
Canva

#22. Gian (male)

- 2021 rank: 960
- 2020 rank: 1208
- Change: 248

https://img.particlenews.com/image.php?url=3sjcYe_0kCpcWDG00
Canva

#21. Banks (male)

- 2021 rank: 503
- 2020 rank: 753
- Change: 250

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#20. Jiraiya (male)

- 2021 rank: 828
- 2020 rank: 1079
- Change: 251

https://img.particlenews.com/image.php?url=1lIk6b_0kCpcWDG00
Canva

#19. Oakleigh (female)

- 2021 rank: 609
- 2020 rank: 861
- Change: 252

https://img.particlenews.com/image.php?url=0YA3gD_0kCpcWDG00
Canva

#18. Ocean (female)

- 2021 rank: 877
- 2020 rank: 1130
- Change: 253

https://img.particlenews.com/image.php?url=3TIfLl_0kCpcWDG00
Canva

#17. Arleth (female)

- 2021 rank: 957
- 2020 rank: 1216
- Change: 259

https://img.particlenews.com/image.php?url=0RHOYA_0kCpcWDG00
Canva

#14. Camilo (male)

- 2021 rank: 610
- 2020 rank: 873
- Change: 263

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#13. Flora (female)

- 2021 rank: 647
- 2020 rank: 925
- Change: 278

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Canva

#12. Evander (male)

- 2021 rank: 767
- 2020 rank: 1046
- Change: 279

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Canva

#11. Emberlynn (female)

- 2021 rank: 961
- 2020 rank: 1245
- Change: 284

https://img.particlenews.com/image.php?url=1hLy6t_0kCpcWDG00
Canva

#10. Vida (female)

- 2021 rank: 992
- 2020 rank: 1277
- Change: 285

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Canva

#9. Khai (male)

- 2021 rank: 988
- 2020 rank: 1275
- Change: 287

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#8. Loyal (male)

- 2021 rank: 753
- 2020 rank: 1053
- Change: 300

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Canva

#7. Angelique (female)

- 2021 rank: 876
- 2020 rank: 1182
- Change: 306

https://img.particlenews.com/image.php?url=2FgQAR_0kCpcWDG00
Canva

#6. Ozzy (male)

- 2021 rank: 712
- 2020 rank: 1048
- Change: 336

https://img.particlenews.com/image.php?url=2OwBgI_0kCpcWDG00
Canva

#5. Colter (male)

- 2021 rank: 627
- 2020 rank: 971
- Change: 344

https://img.particlenews.com/image.php?url=2RQeDP_0kCpcWDG00
Canva

#4. Wrenley (female)

- 2021 rank: 498
- 2020 rank: 895
- Change: 397

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#3. Raya (female)

- 2021 rank: 494
- 2020 rank: 935
- Change: 441

https://img.particlenews.com/image.php?url=0pJ6Mv_0kCpcWDG00
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#2. Eliam (male)

- 2021 rank: 736
- 2020 rank: 1178
- Change: 442

https://img.particlenews.com/image.php?url=1qs3X4_0kCpcWDG00
Canva

#3. Raya (female)

- 2021 rank: 494
- 2020 rank: 935
- Change: 441

https://img.particlenews.com/image.php?url=2ZQ2OA_0kCpcWDG00
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#2. Eliam (male)

- 2021 rank: 736
- 2020 rank: 1178
- Change: 442

https://img.particlenews.com/image.php?url=0uYB86_0kCpcWDG00
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#1. Amiri (male)

- 2021 rank: 757
- 2020 rank: 1291
- Change: 534

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