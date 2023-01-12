Baby names that rose in popularity the most in 2021
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Baby names that rose in popularity the most in 2021
Finding out you're going to become a parent is a revelation full of joy and anxiety. Deciding on a name is the first of many important decisions that could impact a child's life. Names can influence gender, racial, and socioeconomic bias . Names can also play a huge role in developing a sense of self.
Over the last century, names started to move away from the traditional, becoming more diverse . Today, more parents are choosing names that spark a feeling of individuality versus a name that blends in. Names with nontraditional spellings and pronunciations are also on the rise .
Stacker ranked the top 50 baby names that rose in popularity in 2021, using data from the Social Security Administration . Names were sorted by subtracting the name's 2021 rank from its 2020 rank. In the event of a tie, the 2021 rank was used (rank indicates where the name fell on the list of popular baby names).
Many of the names that rose in popularity are considered gender-neutral . The Social Security Administration considers sex and gender binary variables, and ranks were given to female and male names based on Social Security card applications.
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#50. Rome (male)
- 2021 rank: 785
- 2020 rank: 969
- Change: 184
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#49. Noah (female)
- 2021 rank: 692
- 2020 rank: 877
- Change: 185
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#48. Jenesis (female)
- 2021 rank: 745
- 2020 rank: 930
- Change: 185
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#47. Zyon (male)
- 2021 rank: 938
- 2020 rank: 1124
- Change: 186
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#46. Marceline (female)
- 2021 rank: 779
- 2020 rank: 969
- Change: 190
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#45. Soraya (female)
- 2021 rank: 987
- 2020 rank: 1180
- Change: 193
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#44. Azriel (male)
- 2021 rank: 921
- 2020 rank: 1118
- Change: 197
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#43. Koen (male)
- 2021 rank: 993
- 2020 rank: 1191
- Change: 198
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#42. Palmer (male)
- 2021 rank: 990
- 2020 rank: 1188
- Change: 198
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#41. Soleil (female)
- 2021 rank: 999
- 2020 rank: 1199
- Change: 200
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#40. Halo (female)
- 2021 rank: 738
- 2020 rank: 939
- Change: 201
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#39. Nyra (female)
- 2021 rank: 844
- 2020 rank: 1046
- Change: 202
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#38. Clover (female)
- 2021 rank: 866
- 2020 rank: 1069
- Change: 203
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#37. Zyair (male)
- 2021 rank: 765
- 2020 rank: 968
- Change: 203
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#36. Della (female)
- 2021 rank: 708
- 2020 rank: 914
- Change: 206
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#35. Onyx (male)
- 2021 rank: 406
- 2020 rank: 613
- Change: 207
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#33. Bridger (male)
- 2021 rank: 721
- 2020 rank: 929
- Change: 208
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#34. Navy (female)
- 2021 rank: 452
- 2020 rank: 660
- Change: 208
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#32. Cillian (male)
- 2021 rank: 743
- 2020 rank: 958
- Change: 215
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#31. Zayla (female)
- 2021 rank: 924
- 2020 rank: 1145
- Change: 221
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#30. Kylian (male)
- 2021 rank: 779
- 2020 rank: 1001
- Change: 222
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#29. Jaylani (female)
- 2021 rank: 795
- 2020 rank: 1023
- Change: 228
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#28. Taytum (female)
- 2021 rank: 948
- 2020 rank: 1178
- Change: 230
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#27. Elia (female)
- 2021 rank: 878
- 2020 rank: 1108
- Change: 230
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#26. Mylah (female)
- 2021 rank: 514
- 2020 rank: 747
- Change: 233
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#25. Elio (male)
- 2021 rank: 842
- 2020 rank: 1082
- Change: 240
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#24. Wylder (male)
- 2021 rank: 976
- 2020 rank: 1219
- Change: 243
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#23. Freyja (female)
- 2021 rank: 709
- 2020 rank: 952
- Change: 243
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#22. Gian (male)
- 2021 rank: 960
- 2020 rank: 1208
- Change: 248
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#21. Banks (male)
- 2021 rank: 503
- 2020 rank: 753
- Change: 250
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#20. Jiraiya (male)
- 2021 rank: 828
- 2020 rank: 1079
- Change: 251
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#19. Oakleigh (female)
- 2021 rank: 609
- 2020 rank: 861
- Change: 252
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#18. Ocean (female)
- 2021 rank: 877
- 2020 rank: 1130
- Change: 253
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#17. Arleth (female)
- 2021 rank: 957
- 2020 rank: 1216
- Change: 259
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#14. Camilo (male)
- 2021 rank: 610
- 2020 rank: 873
- Change: 263
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#13. Flora (female)
- 2021 rank: 647
- 2020 rank: 925
- Change: 278
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#12. Evander (male)
- 2021 rank: 767
- 2020 rank: 1046
- Change: 279
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#11. Emberlynn (female)
- 2021 rank: 961
- 2020 rank: 1245
- Change: 284
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#10. Vida (female)
- 2021 rank: 992
- 2020 rank: 1277
- Change: 285
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#9. Khai (male)
- 2021 rank: 988
- 2020 rank: 1275
- Change: 287
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#8. Loyal (male)
- 2021 rank: 753
- 2020 rank: 1053
- Change: 300
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#7. Angelique (female)
- 2021 rank: 876
- 2020 rank: 1182
- Change: 306
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#6. Ozzy (male)
- 2021 rank: 712
- 2020 rank: 1048
- Change: 336
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#5. Colter (male)
- 2021 rank: 627
- 2020 rank: 971
- Change: 344
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#4. Wrenley (female)
- 2021 rank: 498
- 2020 rank: 895
- Change: 397
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#3. Raya (female)
- 2021 rank: 494
- 2020 rank: 935
- Change: 441
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#2. Eliam (male)
- 2021 rank: 736
- 2020 rank: 1178
- Change: 442
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#3. Raya (female)
- 2021 rank: 494
- 2020 rank: 935
- Change: 441
Canva
#2. Eliam (male)
- 2021 rank: 736
- 2020 rank: 1178
- Change: 442
Canva
#1. Amiri (male)
- 2021 rank: 757
- 2020 rank: 1291
- Change: 534
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