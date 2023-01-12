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Alamogordo Saturday Sports Basketball, Wrestling and Sports Trainers, Tiger of the WeekAlamogordo Conservative DailyAlamogordo, NM
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Senator Lujan Via DOD Delivered $60 Million to Holloman Children and Alamogordo Public SchoolsAlamogordo Conservative DailyAlamogordo, NM
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