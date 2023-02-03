Read full article on original website
FROM LOCAL CONTRIBUTORS
Green Cove Springs man arrested for threatening, resisting officersZoey FieldsGreen Cove Springs, FL
Florida National Parks You Can Visit for Free on MLK Day: Their Attributes and LocationsL. CaneFlorida State
Green Cove Springs to celebrate Martin Luther King Jr. Day with ceremonyLauren FoxGreen Cove Springs, FL
4,000-home development planned for Green Cove Springs by Fort Lauderdale companyLauren FoxGreen Cove Springs, FL
Clay County meeting announced for veterans who may be eligible for compensationZoey FieldsClay County, FL
Related
palatka-fl.gov
Request for Qualifications (“RFQ”) 2022-28 Review Committee
For more information contact Sunni Krantz, City Clerk, skrantz@palatka-fl.gov. A meeting of the Request for Qualifications (“RFQ”) 2022-28 Review Committee has been scheduled for Friday, January 13, 2023 at 9:00 AM. The purpose of this meeting is to evaluate proposals received for RFQ 2022-28 Price Martin Hardening Architecture and Engineering Evaluation Committee.
palatka-fl.gov
Proposed Ordinance 2023-05
NOTICE is hereby given the City Commission of the City of Palatka, Florida, will consider the enactment of the following entitled Ordinance 2023-05: AN ORDINANCE OF THE CITY OF PALATKA, FLORIDA TO BE KNOWN AS THE CITY OF PALATKA COMPREHENSIVE IMPACT FEE ORDINANCE; PROVIDING GENERAL DEFINITIONS APPLICABLE TO ALL IMPACT FEES, PROVIDING FOR RULES OF CONSTRUCTION AND LEGISLATIVE FINDINGS APPLICABLE TO ALL IMPACT FEES; IMPOSING PARKS AND RECREATIONAL FACILITIES IMPACT FEES; PROVIDING DEFINITIONS AND FINDINGS APPLICABLE TO PARKS AND RECREATIONAL FACILITIES IMPACT FEES; ADOPTING THE PARK IMPACT FEE STUDY; PROVIDING FOR THE USE OF PARKS AND RECREATIONAL FACILITIES IMPACT FEES; PROVIDING FOR AN ALTERNATIVE PARKS AND RECREATIONAL FACILITIES IMPACT FEE CALCULATION; IMPOSING FIRE RESCUE IMPACT FEES; PROVIDING DEFINITIONS AND FINDINGS APPLICABLE TO FIRE RESCUE IMPACT FEES; ADOPTING THE FIRE RESCUE IMPACT FEE STUDY; PROVIDING FOR THE USE OF FIRE RESCUE IMPACT FEES; PROVIDING FOR AN ALTERNATIVE FIRE RESCUE IMPACT FEE CALCULATION; IMPOSING TRANSPORTATION IMPACT FEES; PROVIDING DEFINITIONS AND FINDINGS APPLICABLE TO TRANSPORTATION IMPACT FEES; ADOPTING THE TRANSPORTATION IMPACT FEE STUDY UPDATE; PROVIDING FOR THE USE OF TRANSPORTATION IMPACT FEES; PROVIDING FOR AN ALTERNATIVE TRANSPORTATION IMPACT FEE CALCULATION; IMPOSING LAW ENFORCEMENT IMPACT FEES; PROVIDING DEFINITIONS AND FINDINGS APPLICABLE TO LAW ENFORCEMENT IMPACT FEES; ADOPTING THE LAW ENFORCEMENT IMPACT FEE STUDY; PROVIDING FOR THE USE OF LAW ENFORCEMENT IMPACT FEES; PROVIDING FOR AN ALTERNATIVE LAW ENFORCEMENT IMPACT FEE CALCULATION; IMPOSING WATER IMPACT FEES; PROVIDING DEFINITIONS AND FINDINGS APPLICABLE TO WATER IMPACT FEES; ADOPTING THE WATER AND SEWER IMPACT FEE STUDY; PROVIDING FOR THE USE OF WATER IMPACT FEES; PROVIDING FOR AN ALTERNATIVE WATER IMPACT FEE CALCULATION; IMPOSING SEWER IMPACT FEES; PROVIDING DEFINITIONS AND FINDINGS APPLICABLE TO SEWER IMPACT FEES; PROVIDING FOR THE USE OF SEWER IMPACT FEES; PROVIDING FOR AN ALTERNATIVE SEWER IMPACT FEE CALCULATION; PROVIDING FOR EXEMPTIONS; PROVIDING CREDIT FOR DEVELOPER CONTRIBUTIONS; PROVIDING FOR CHANGES IN SIZE AND USE; PROVIDING FOR ACCOUNTING AND REPORTING OF IMPACT FEES; PROVIDING FOR REVIEW HEARINGS; PROVIDING FOR APPLICABILITY; REQUIRING REVIEW OF THE IMPACT FEE STUDIES AND THE COMPREHENSIVE IMPACT FEE ORDINANCE; DECLARATION OF EXCLUSION FROM THE ADMINISTRATIVE PROCEDURES ACT; PROVIDING FOR SEVERABILITY; PROVIDING FOR NOTICE OF IMPACT FEE RATES; PROVIDING FOR INCLUSION IN THE CITY CODE; AMENDING SECTION 86-31, 86-311, 86-342, AND APPENDIX A OF THE CITY OF PALATKA MUNICIPAL CODE; REPEALING SECTIONS 54-131 THROUGH 54-140 AND THE FEE SCHEDULES FOR CHAPTER 54 IN APPENDIX A OF THE CITY OF PALATKA MUNICIPAL CODE; AND PROVIDING AN EFFECTIVE DATE; AND PROVIDING FOR SCRIVENER’S ERRORS.
palatka-fl.gov
CITY OF PALATKA OFFICES CLOSED JANUARY 16, 2023; GARBAGE PICK-UP SCHEDULE ANNOUNCED
For more information on office closures, contact Sunni Krantz, City Clerk at 386-329-0100 or skrantz@palatka-fl.gov. For more information on Sanitation pick up, contact Public Works at 386-329-0107. RE: CITY OF PALATKA OFFICES CLOSED JANUARY 16, 2023; GARBAGE PICK-UP SCHEDULE ANNOUNCED. Palatka City Hall, Police Department lobby, Public Works, Cemeteries, Gas...
Comments / 0