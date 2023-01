City of Austin Announces New Small Business Training Classes

New small business training classes also support non-profits and creatives

The City of Austin Economic Development Department launched new small business training classes featuring topics for all business types, including non-profit organizations and creative professionals. The 3-hour classes include a follow-along workbook, resource toolkit full of samples, templates, helpful links, and low-cost software. Austinites are encouraged to take advantage of the Buy One, Get One half price registration for classes ranging from $25-35 before January 31.

The City has contracted an Austin-based small business, Distance Learning Media, LLC (DLM), to create and deliver the new class offerings. Training topics focus on organizational development, marketing and communications, money matters, and managing people. Special workshops offer hands-on training for complex lessons like writing a business plan, creating a marketing calendar, or mapping out a recruiting and hiring strategy. Classes are taught by industry professionals who bring real-world experience to the classroom. To date, participant reviews of the new content have been overwhelmingly positive.

"We have received great feedback from participants on the new classes, the instructors, and the course materials," says Sylnovia Holt-Rabb, Economic Development Department Director. "We offer our new classes in-person at our main office on East Ben White or virtually via Zoom. We want to make sure small business owners have a choice and can make time to attend in a way that works for them and their employees."

In 2022, the Economic Development Department commissioned a Small Business Needs Assessment to determine what the small business community needed to be successful. It was conducted post-pandemic with a respected group of local business owners, subject-matter experts, and coaches. Guided by the over 1,000 responses, DLM created a curriculum beneficial to traditional small businesses, creatives, and non-profit communities.

"We're proud to have these Austin-based leaders and instructors help build this program and teach the classes," said Julie Niehoff, DLM Co-Founder, and Program Director. "It's important to build that sense of community and help each other succeed. In the wake of COVID-19, it's nice to be working with other business owners, non-profit and creative professionals, everyone learning together in these interactive, conversational classes, and learning from each other."

Participants who complete six classes will earn a Business Skills Certification from the City of Austin and DLM. The certificates are awarded twice annually with a special reception at Austin City Hall.

Additionally, the Economic Development Department will host a collection of classes during Small Business Fundamentals Week (January 23 -27), guiding entrepreneurs through key areas of focus in preparing to start or rebuild a business.

For a complete list of the Economic Development Department Small Business Division training classes and resources, visit www.SmallBizAustin.org.

La ciudad de Austin anuncia nuevas clases de capacitación para pequeñas empresas

Los nuevos temas empresariales también apoyan a las organizaciones sin fines de lucro y a los creativos

El Departamento de Desarrollo Económico de la ciudad de Austin ha puesto en marcha nuevas clases de capacitación para pequeñas empresas con temas para todo tipo de negocios, incluyendo organizaciones sin fines de lucro y profesionales creativos. Las clases, de tres horas de duración, incluyen un cuaderno de ejercicios, un kit de recursos lleno de muestras, plantillas, enlaces útiles y software de bajo costo. Se anima a los habitantes de Austin que aprovechen nuestra oferta "Compre uno y llévese otro a mitad de precio" para inscribirse en clases que cuestan entre $25 y $35 antes del 31 de enero.

La ciudad ha contratado a una pequeña empresa de Austin, Distance Learning Media, LLC (DLM, por sus siglas en inglés), para crear e impartir las nuevas ofertas de clases. Los temas de las clases se centran en desarrollo organizativo, mercadeo y comunicaciones, asuntos financieros y gestión de personal. Los talleres especiales ofrecen capacitación para lecciones complejas como redactar un plan de negocio, crear un calendario de mercadeo o diseñar una estrategia de reclutamiento y contratación. Las clases son impartidas por profesionales del sector que aportan a los cursos las experiencias del mundo real. Hasta la fecha, los comentarios de los participantes sobre los nuevos contenidos de nuestros cursos han sido muy positivos.

"Hemos recibido excelentes comentarios de los participantes sobre las nuevas clases, los instructores y los materiales del curso", dice Sylnovia Holt-Rabb, Directora del Departamento de Desarrollo Económico. "Ofrecemos nuestras nuevas clases en la oficina principal de East Ben White o virtualmente a través de Zoom. Queremos asegurarnos de que los propietarios de pequeñas empresas tengan una opción y puedan hacer tiempo para asistir de una manera que funcione para ellos y sus empleados."

En 2022, el Departamento de Desarrollo Económico encargó una evaluación de las necesidades de las pequeñas empresas para determinar qué necesitaban para tener éxito. Se llevó a cabo después de la pandemia con un respetado grupo de propietarios de negocios locales, expertos en la materia y entrenadores. Guiado por las más de 1,000 respuestas, DLM creó un plan de estudios que beneficia a las pequeñas empresas tradicionales, creativos y comunidades sin fines de lucro.

"Estamos orgullosos de contar con estos líderes e instructores de Austin para ayudar a construir este programa e impartir las clases", dijo Julie Niehoff, cofundadora de DLM y directora del programa. "Es importante construir ese sentido de comunidad y ayudarnos unos a otros a tener éxito. En la estela de COVID-19, es agradable estar trabajando con otros propietarios de negocios, organizaciones sin fines de lucro y profesionales creativos, todos aprendiendo juntos en estas clases interactivas, de conversación, y aprender unos de otros."

Los participantes que completen seis clases obtendrán un Certificado de Habilidades Empresariales de la Ciudad de Austin y DLM. Los certificados se entregan dos veces al año con una recepción especial en el Ayuntamiento de Austin.

Además, el Departamento de Desarrollo Económico será el organizador de una serie de clases durante la semana de los fundamentos para pequeñas empresas (del 23 al 27 de enero), guiando a los empresarios a través de las áreas clave de enfoque en la preparación para iniciar o reconstruir un negocio.

Para obtener una lista completa de las clases y recursos de capacitación de la División de Pequeñas Empresas del Departamento de Desarrollo Económico, visite www.SmallBizAustin.org.

###

About the City of Austin Economic Development Department

The City of Austin Economic Development Department supports business growth, creative industries, and local communities. These programs build an equitable, sustainable economy to improve the lives of all Austin residents. To learn more about helpful resources, visit www.austintexas.gov/edd and subscribe to our newsletter. Connect with us @AustinEconDev on Facebook, @AustinEconDev on Twitter, and @AustinEconDev on YouTube.

Información sobre del Departamento de Desarrollo Económico de la Ciudad de Austin

El Departamento de Desarrollo Económico de la Ciudad de Austin fomenta el crecimiento empresarial, las industrias creativas y las comunidades locales. Estos programas construyen una economía equitativa y sostenible que enriquecen las vidas de los habitantes de Austin. Para obtener más información acerca de recursos útiles, visite www.austintexas.gov/edd y suscríbase a nuestro boletín. Conéctese con nosotros en @AustinEconDev en Facebook y @AustinEconDev en Twitter y @AustinEconDev en YouTube.

About Distance Learning Media, LLC

DLM is an education, marketing, and media firm based in Austin, Texas. We are focused on workforce development, virtual & on-demand curriculum as well as managing research and surveys for public and private organizations. Specialized divisions focus on veterans, small business, hospitality, and K12. Learn more at DistanceLearningMedia.com or visit our LinkedIn Page.

Acerca de Distance Learning Media, LLC

DLM es una empresa de educación, mercadeo y medios de comunicación con base en Austin, Texas. Nos centramos en el desarrollo de la fuerza laboral, planes de estudios virtuales y a la demanda, así como en la gestión de investigaciones y encuestas para organizaciones públicas y privadas. Las divisiones especializadas se centran en veteranos, pequeñas empresas, hostelería y K12. Obtenga más información en DistanceLearningMedia.com o visite nuestra página de LinkedIn.