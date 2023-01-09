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PARSONS TO BECOME NEW IOWA STATE FAIR DIRECTOR
THE DIRECTOR OF THE CLAY COUNTY FAIR IN SPENCER IS ABOUT TO BECOME DIRECTOR OF THE ONLY FAIR IN IOWA BIGGER THAN THAT ONE. JEREMY PARSONS, OF THE CLAY COUNTY FAIR WILL OFFICIALLY BE NAMED C-E-O AND MANAGER OF THE IOWA STATE FAIR IN DES MOINES. PARSONS HAS MORE THAN...
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REYNOLDS SWORN IN TO NEW TERM AS GOVERNOR
KIM REYNOLDS HAS TAKEN THE OATH OF OFFICE TO BEGIN HER SECOND FULL TERM AS IOWA’S GOVERNOR. REYNOLDS HAS BEEN IOWA’S CHIEF EXECUTIVE FOR MORE THAN FIVE-AND-A-HALF YEARS. SHE TOOK OVER IN MID-2017 AFTER GOVERNOR TERRY BRANSTAD RESIGNED TO BECOME AMBASSADOR OF CHINA, AND NOW HAS WON TWO STATEWIDE RACES ON HER OWN.
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PILLEN APPOINTS RICKETTS TO U.S. SENATE SEAT
PETE RICKETTS IS MOVING FROM THE NEBRASKA GOVERNOR’S CHAIR TO THE U.S. SENATE. NEBRASKA’S NEW GOVERNOR, JIM PILLEN, HAS APPOINTED RICKETTS TO FILL OUT THE TERM OF FORMER SENATOR BEN SASSE, WHO RECENTLY RESIGNED FROM HIS SENATE SEAT TO BECOME THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA. PILLEN...
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ALBRECHT INTRODUCES TWO ABORTION RELATED BILLS IN UNICAMERAL
THE LEGISLATIVE PROCESS HAS STARTED FOR THE LATEST ATTEMPT TO RESTRICT ABORTION IN NEBRASKA. STATE SENATOR JONI ALBRECHT OF THURSTON HAS ANNOUNCED HER INTENT TO INTRODUCE TWO BILLS. ONE CALLED THE “NEBRASKA HEARTBEAT ACT” WOULD REQUIRE DOCTORS TO PERFORM AN ULTRASOUND TO TEST FOR A FETAL HEARTBEAT AND BAN ABORTIONS...
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REYNOLDS PUSHES PRIVATE SCHOOL FUNDING ACCOUNTS IN STATE ADDRESS
GOVERNOR KIM REYNOLDS IS PROPOSING STATE-FUNDED SAVINGS ACCOUNTS FOR PARENTS WHO SEND THEIR CHILDREN TO PRIVATE SCHOOL. REYNOLDS OUTLINED THE PLAN DURING THE ANNUAL “CONDITION OF THE STATE” ADDRESS AT THE STATEHOUSE. SURE1 OC….NEEDS :12. THE GOVERNOR’S PLAN WOULD CREATE EDUCATION SAVINGS ACCOUNTS. IN THE NEXT SCHOOL...
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IOWA CHIEF JUSTICE SAYS THERE IS A LAWYER SHORTAGE
IOWA SUPREME COURT CHIEF JUSTICE SUSAN CHRISTENSEN SAYS THERE’S A CRITICAL SHORTAGE OF IOWA ATTORNEYS WHO’LL REPRESENT INDIGENT DEFENDANTS AND IT’S LEADING TO TRIAL DELAYS. JUSTICE1 OC….. STATE OF IOWA. :04. THERE ARE ONLY FOUR CONTRACT ATTORNEYS IN SHELBY COUNTY WHERE SHE LIVES. AND, ACROSS THE...
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