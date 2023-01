SBLive’s Washington high school girls basketball rankings, Jan. 9

Here are SBLive WA’s fifth installment of top-10 girls basketball rankings for each WIAA classification (records as of Jan. 7):

CLASS 4A RANKINGS

Photo courtesy of Brenda Hartline-Juarez

1. Camas (11-2)

2. Woodinville (12-1)

3. Tahoma (11-1)

4. Davis (11-1)

5. Eastlake (10-2)

6. Sumner (12-1)

7. Kamiakin (7-2)

8. Emerald Ridge (9-3)

9. Richland (6-3)

10. Bothell (10-2)

FIRST FIVE OUT : Bellarmine Prep (9-5), Olympia (10-4), Glacier Peak (7-2), Decatur (9-2), Skyview (8-1).

---

CLASS 3A RANKINGS

Photo by Todd Milles

1. Garfield (7-0)

2. Lake Washington (12-1)

3. Lincoln of Tacoma (10-2)

4. Arlington (9-2)

5. Lakeside of Seattle (8-3)

6. Stanwood (9-1)

7. Bonney Lake (10-2)

8. Mead (6-2)

9. North Thurston (9-2)

10. Eastside Catholic (6-5)

FIRST FIVE OUT : Everett (8-4), Roosevelt (10-2), Meadowdale (9-3), Gig Harbor (7-4), Peninsula (9-2).

---

CLASS 2A RANKINGS

Photo by Todd Milles

1. Ellensburg (12-0)

2. Lynden (11-2)

3. Prosser (8-3)

4. WF West (10-2)

5. White River (7-3)

6. Burlington-Edison (8-3)

7. Grandview (6-6)

8. Tumwater (9-3)

9. Archbishop Murphy (8-4)

10. Sequim (10-0)

FIRST FOUR OUT : Enumclaw (8-2), Sehome (10-1), Sammamish (8-1), Clarkston (6-4).

---

CLASS 1A RANKINGS

Photo by Mike Hughes

1. Nooksack Valley (12-1)

2. Lynden Christian (10-2)

3. Wapato (10-1)

4. Montesano (9-2)

5. Toppenish (9-2)

6. King's (11-3)

7. Cashmere (7-3)

8. Deer Park (10-2)

9. Freeman (10-2)

10. Zillah (8-2)

FIRST FOUR OUT : Bellevue Christian (10-0), Seattle Academy (8-2), Omak (8-3), Seton Catholic (10-1).

---

CLASS 2B RANKINGS

Photo courtesy of Brewster athletics

1. Okanogan (10-0)

2. Colfax (13-0)

3. Adna (11-1)

4. La Conner (8-3)

5. Rainier (11-1)

6. Warden (8-4)

7. Napavine (11-2)

8. Brewster (8-2)

9. Tonasket (8-3)

10. Forks (7-3)

FIRST THREE OUT : Tri-Cities Prep (8-3), Mabton (7-5), Ilwaco (8-2).

---

CLASS 1B RANKINGS

Photo by Todd Milles

1. Neah Bay (8-1)

2. Mossyrock (8-2)

3. Colton (8-1)

4. Mount Vernon Christian (11-2)

5. Oakesdale (10-1)

6. Moses Lake Christian (10-2)

7. Inchelium (9-1)

8. Yakama Tribal (10-1)

9. Sunnyside Christian (6-4)

10. Waterville-Mansfield (8-3)

FIRST THREE OUT : Liberty Christian (7-1), Willapa Valley (8-4), Wilbur-Creston-Keller (7-3).