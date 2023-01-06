ContributorsPublishersAdvertisers
Statesville, NC

Comments / 0

 

FROM LOCAL CONTRIBUTORS

More
Related
Statesville Record & Landmark

Jan. 9, 2023 evening weather update for Statesville

Listen now and subscribe: Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify | RSS Feed | Omny Studio. Tonight's weather conditions in Statesville: Clear during the evening followed by cloudy skies overnight. Low 29F. Winds light and variable. Highs in the 50's are expected tomorrow in the Statesville area. It looks like it will be a cool 57 degrees. We'll see a low temperature of 32 degrees tomorrow. Expect periods of sun and clouds. The Statesville area should see a light breeze, with winds only reaching 6 miles per hour, coming from southwest. This report is created automatically with weather data provided by TownNews.com. For more daily forecast information, visit statesville.com.
STATESVILLE, NC
Statesville Record & Landmark

Iredell County real estate transactions: Dec. 16-20

The following deeds were filed in the Iredell County Register of Deeds office from Dec. 16-20. For more information regarding specific plots of land, visit www.co.iredell.nc.us/Departments/RegDeeds. TOP FIVE. From J. and P. Bubenzer to T. and E. McKenrick, Lot 38 of Pinnacle Shores, 172 Pinnacle Lane, Mooresville, $1,830,000, on Dec....
IREDELL COUNTY, NC
Statesville Record & Landmark

Out of Our Past

“Mooresville’s Burlington Denim plant will cut its work force from 800 to 600 over the next six months by phasing out its denim weaving operations. Current weaving employees will likely be offered jobs within the plant.” (1/9) SIHS 72 MHS 34. “J.R. Biggs got the team going with...
MOORESVILLE, NC
Statesville Record & Landmark

ROUNDUP: North Iredell turns back Hickory

OLIN—North Iredell overcame a slow start Friday to beat Hickory 46-36 in Western Foothills Athletic Conference action. The Raiders (9-5, 3-1) trailed 11-3 after the first quarter but led 18-13 at halftime. They outscored the Red Tornadoes (5-7, 1-2) 20-9 in the fourth quarter. Lily Ward led North Iredell...
OLIN, NC
Statesville Record & Landmark

Sheriff: Twenty-two arrested in recent drug investigations

Iredell Sheriff Darren Campbell said 22 people were arrested on drug-related charges in recent round-up efforts. The arrests, he said, stem from investigations conducted in the latter part of 2022 and this year. The majority of these suspects have significant criminal histories, Campbell said. Ten of these suspects were on...
IREDELL COUNTY, NC
Statesville Record & Landmark

MLK Day plans include celebration, youth activities

The 28th annual Dr. Martin Luther King Jr. Community Celebration will be held on MLK Day, Jan. 16, from 7-9 a.m. Doors will open at 6 a.m. The event will be held at the Statesville Civic Center, 300 S. Center St., in downtown Statesville. The 2023 theme is “Moving Forward:...
STATESVILLE, NC

Comments / 0

Community Policy