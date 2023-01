Poem of the Day: ‘I Sought the Wood in Winter’

Sure, you know of Willa Cather. You know her as the author of such American novels as “My Ántonia,” “O Pioneers,” and “Death Comes for the Archbishop.” But, as noted when her poem “ Fides, Spes ” appeared as a Poem of the Day in March, she was also a poet. And here in the cold midwinter, it’s worth looking at another of her poems, “I Sought the Wood in Winter.”



This Cather poem, offered on a Friday to close the week, is a parallel to A.E. Housman’s “ Loveliest of trees, the cherry now ,” which was Poem of the Day on Monday to open the week. Both poems describe visiting trees in spring and winter, both treat beauty and the passage of time, both seek consolation for the fading of the temporary.



“I Sought the Wood in Winter,” however, takes up the philosophical roots of beauty. The poem is written in iambic trimeter lines, rhymed on the second line — which gives a sense of half-meter quatrains, the first and third lines in the quatrain ending with an unstressed syllable to emphasize the line-break caesura into what otherwise would be a six-foot line. And in this meter, the poem argues that spring is more melancholy than winter. With its frailty, spring tells us that it must pass, while winter, with its hardness, tells us that the origin of beauty is in eternal law.

I Sought the Wood in Winter

by Willa Cather



I sought the wood in summer

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;When every twig was green;

The rudest boughs were tender,

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;And buds were pink between.

Light-fingered aspens trembled

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;In fitful sun and shade,

And daffodils were golden

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;In every starry glade.

The brook sang like a robin —

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;My hand could check him where

The lissome maiden willows

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;Shook out their yellow hair.



“How frail a thing is Beauty,”

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;I said, “when every breath

She gives the vagrant summer

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;But swifter woos her death.

For this the star dust troubles,

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;For this have ages rolled:

To deck the wood for bridal

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;And slay her with the cold.”



I sought the wood in winter

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;When every leaf was dead;

Behind the wind-whipped branches

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;The winter sun set red.

The coldest star was rising

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;To greet that bitter air,

The oaks were writhen giants;

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;Nor bud nor bloom was there.

The birches, white and slender,

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;In deathless marble stood,

The brook, a white immortal,

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;Slept silent in the wood.



“How sure a thing is Beauty,”

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;I cried. “No bolt can slay,

No wave nor shock despoil her,

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;No ravishers dismay.

Her warriors are the angels

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;That cherish from afar,

Her warders people Heaven

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;And watch from every star.

The granite hills are slighter,

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;The sea more like to fail;

Behind the rose the planet,

andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;andamp;nbsp;The Law behind the veil.”

