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Oklahoma City, OK

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True Blue LA

Dodgers designate Trevor Bauer for assignment

The Dodgers on Friday designated pitcher Trevor Bauer for assignment after his 194-game suspension under MLB’s joint domestic violence, sexual assault and child abuse policy was up. It was the longest suspension in the history of the policy, which started in 2015. “The Dodgers organization believes that allegations of...
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Justin Turner says goodbye to the Dodgers

Justin Turner officially became a member of the Red Sox on Friday, his one-year contract plus a player option with Boston finalized. With it came a formal goodbye to the Dodgers. Turner posted a letter to Los Angeles on both Twitter and Instagram on Friday evening. Here is Turner’s statement,...
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True Blue LA

Dodgers notes: Quiet offseason, Julio Urías World Baseball Classic captain

The Dodgers’ sustained run of excellence — a .645 winning percentage since the start of 2017, and 21 more wins than the next-best MLB team during that stretch — is the backdrop for Ben Clemens’ summary of the team’s relatively quiet offseason at FanGraphs, noting that the Dodgers have a long way to fall before falling out of the “very good” class.
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Austin Barnes, dean of the Dodgers roster

The year 2023 is upon us, a year of heavy turnover for the Dodgers, who already said goodbye to three lineup regulars from last season this offseason as well as the team’s leader in innings pitched. I ranked every current player based on continuous time on the roster. While...
LOS ANGELES, CA
True Blue LA

A look at the Dodgers payroll now that Trevor Bauer is gone

The Dodgers’ single biggest question of the offseason is essentially over, now that Trevor Bauer was designated for assignment on Friday. Now we have a clearer picture of where their payroll stands in relation to the competitive balance tax. Bauer’s original three-year, $102-million contract made him the largest single...
LOS ANGELES, CA

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