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Florence workshop to focus on historic artifacts
IF YOU’RE INTERESTED IN HISTORY, MAKE PLANS TO ATTEND A WORKSHOP IN FLORENCE LATER THIS MONTH. THE POPE’S TAVERN ARCHAEOLOGY CLUB WILL HOST A HISTORIC ARTIFACT IDENTIFICATION WORKSHOP ON THURSDAY, JANUARY 19. THE WORKSHOP WILL BE HELD FROM 6 UNTIL 7:30 PM AT POPE’S TAVERN MUSEUM, LOCATED AT 203 HERMITAGE DRIVE IN FLORENCE.
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Job center to host weekly workshops in Lawrenceburg
THE AMERICAN JOB CENTER IN LAWRENCEBURG WILL BEGIN OFFERING FREE WORKSHOPS TO JOB SEEKERS. WORKSHOPS BEGIN THURSDAY, JANUARY 19, AND WILL BE HELD EVERY THURSDAY FROM 10 UNTIL 11 A.M. THE WORKSHOPS WILL BE HELD IN THE AMERICAN JOB CENTER OFFICE ON MAHR AVENUE IN LAWRENCEBURG.
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Pageant to benefit Abigail's Plan
THE 5th ANNUAL ABIGAIL’S ROYALTY BEAUTY PAGEANT WILL BE HELD SUNDAY, FEBRUARY 5, AT WAYNESBORO MIDDLE SCHOOL. ALL PROCEEDS WILL BENEFIT ABIGAIL'S PLAN. PRE-REGISTRATION IS $25. THE ENTRY FEE ON THE DAY OF THE PAGEANT IS $30. FOR MORE INFORMATION, CHECK OUT THE FACEBOOK PAGE FOR ABIGAIL’S ROYALTY BEAUTY PAGEANT.
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EMA director addresses Lawrenceburg Rotary Club
LAWRENCEBURG/LAWRENCE COUNTY EMA DIRECTOR SHELTON BARNETT ADDRESSED THE LAWRENCEBURG ROTARY CLUB ON FRIDAY. THE LAWRENCEBURG/LAWRENCE COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY PLANS FOR AND SUPPORTS ORGANIZATIONS RESPONDING TO EMERGENCIES AND OTHER INCIDENTS THAT REQUIRE A MULTI-AGENCY EFFORT. SHELTON SHARED INFORMATION ABOUT FACILITIES AVAILABLE IN THE EMERGENCY OPERATIONS CENTER AT THE LAWRENCEBURG CITY...
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William Seaburn Guthrie
William Seaburn Guthrie passed away on January 6, 2023, at NHC Scott Healthcare in Lawrenceburg, Tennessee. Born on February 11, 1932, Mr. Guthrie is a native of Summertown, Tennessee, a graduate of Summertown High School, and a decorated veteran of the Korean War where he was P.O.W. for 30 months.
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Lawrenceburg Parks and Rec Public Input Meeting
LAWRENCEBURG PARKS & RECREATION IS SEEING PUBLIC INPUT ON THEIR PARKS MASTER PLAN. INTERESTED PARTIES CAN ATTEND THE COMMUNITY INPUT MEETING ON WEDNESDAY JANUARY 18TH FROM 6 TO 7:30 AT ROTARY PARK ON NORTH MILITARY AVENUE IN LAWRENCEBURG. FOR MORE INFORMATION CALL 931-762-4231.
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Michael "Mike" Anthony Escue
Michael “Mike” Anthony Escue, age 59, of Summertown, TN passed away Wednesday, January 4, 2023, at Maury Regional Medical Center. Mike was a retired carpenter by trade and worked many skilled labor jobs. He was proceeded in death by his father, Walter Escue and brother, Ronnie Escue. He...
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Giles and Wayne roadside checkpoints planned for January 14
DRIVERS IN GILES AND WAYNE COUNTIES CAN EXPECT ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS NEXT WEEKEND. THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL WILL HOLD CHECKPOINTS SATURDAY, JANAURY 14. IN GILES COUNTY, A CHECKPOINT IS PLANNED ON HIGHWAY 31 AT THE 3.6 MILE MARKER. THE WAYNE COUNTY CHECKPOINT WILL BE HELD ON STATE ROUTE 13 NORTH AT THE U.S. 64 UNDERPASS. THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL RECOGNIZES THAT ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS SUCH AS THESE ARE HIGHLY VISIBLE AND EFFECTIVE TOOLS OF ENFORCING THE LAWS OF TENNESSEE WHILE ENSURING THE PROTECTION OF VEHICLE OCCUPANTS.
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Lawrenceburg City Council Meeting Canceled for January 12th
THE LAWRENCEBURG CITY COUNCIL MEETING SCHEDULED FOR JANUARY 12TH, HAS BEEN CANCELED DUE TO UNAVOIDABLE ABSENCES.
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Speed limit reminder for Wayne County roads
WAYNE COUNTY SHERIFF SHANE FISHER RECENTLY USED SOCIAL MEDIA TO REMIND THE PUBLIC ABOUT NEW SPEED LIMITS IN THE COUNTY. THE WAYNE COUNTY COMMISSION VOTED IN PAST MONTHS TO SET THE SPEED LIMIT ON ALL COUNTY ROADS AT 45 MILES PER HOUR UNLESS THE ROAD’S SPEED LIMIT IS OTHERWISE POSTED.
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