Lehi, January 06 High School 🏀 Game Notice
There are 2 high school 🏀 games in Lehi.
The Merit Academy basketball team will have a game with Utah Military Academy- Camp Williams Campus on January 05, 2023, 17:55:00.
Merit Academy
Utah Military Academy- Camp Williams Campus
January 05, 2023
17:55:00
Varsity Girls Basketball
The Jordan High School basketball team will have a game with Lehi High School on January 06, 2023, 14:30:00.
Jordan High School
Lehi High School
January 06, 2023
14:30:00
Junior Varsity Girls Basketball
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