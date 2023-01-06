ContributorsPublishersAdvertisers
Lehi, UT

Lehi, January 06 High School 🏀 Game Notice

Highschool Basketball Pro
Highschool Basketball Pro
 3 days ago

There are 2 high school 🏀 games in Lehi.

The Merit Academy basketball team will have a game with Utah Military Academy- Camp Williams Campus on January 05, 2023, 17:55:00.

Merit Academy
Utah Military Academy- Camp Williams Campus
January 05, 2023
17:55:00
Varsity Girls Basketball

The Jordan High School basketball team will have a game with Lehi High School on January 06, 2023, 14:30:00.

Jordan High School
Lehi High School
January 06, 2023
14:30:00
Junior Varsity Girls Basketball

Comments / 0

 

FROM LOCAL CONTRIBUTORS

More
Related
247Sports

The list of Utah newcomers set to join the program early

Utah is now a couple of weeks removed from the early signing period and the spring semester is set to begin on Monday. Among Utah's 2023 class, there are seven players set to join the program by Monday. Utah finished the early signing period with 22 commitments and the 21st...
SALT LAKE CITY, UT
CougsDaily

Offensive Line Transfer Ian Fitzgerald Commits to BYU

Missouri State graduate transfer Ian Fitzgerald committed to BYU on Sunday. Fitzgerald, an offensive tackle, committed to the Cougars over competing offers from the likes of Boise State, Memphis, Tulane, Utah State, and Coastal Carolina over a host of other Group of Five programs. Fitzgerald, who has just one year...
PROVO, UT
CougsDaily

How to Watch or Stream BYU Basketball at San Diego

The BYU men's basketball team is set to continue its final season of WCC play on Saturday night at San Diego. The Cougars are looking for a bounce-back win after losing a close game to LMU on Thursday night. BYU and San Diego will tip off on Saturday night at 5:00 PM PST or 6:00 MST. The game will be played in San Diego at the Jenny Craig Pavilion, and there are a few different options to watch the game. Below is all the information you need to watch, stream or listen to the game.
PROVO, UT
kslnewsradio.com

January construction to watch out for on the upcoming West Davis Hwy

DAVIS COUNTY, Utah — As 2023 ramps up, so will construction on the unfinished West Davis Highway. According to a press release from the Utah Department of Transportation, the upcoming roadway will be a 16-mile, 4-lane divided highway. It will be located in western Davis County between Farmington and West Point. This UDOT map offers a visual representation of the completed project.
FARMINGTON, UT
Gephardt Daily

‘Suspicious’ explosion, fire destroy mobile home in Riverdale

RIVERDALE, Utah, Jan. 8, 2023 (Gephardt Daily) — Riverdale Fire Department crews and multiple other agencies responded to a report of predawn explosion on Sunday. The site was a single-wide trailer at Lesley’s Mobile Home Park, at 671 W. 4400 South, just north of Riverdale Road and west of the Weber River. First responders arrived at the scene at about 3:55 a.m., Chief Jared Sholly, Riverdale Fire Department, told Gephardt Daily.
RIVERDALE, UT
utah.gov

Copper Hills High School Celebrates New Road Name

An old road with a new name leads to Copper Hills High School today. Students advocated for a name change of New Bingham Highway last year, as Bingham High is a rival school. That rivalry and a sense of pride is what brought the discussion to the West Jordan City Council. The Council gave its final approval – and today the students’ efforts paid off.
WEST JORDAN, UT
KSLTV

Devastating house fire in Tooele leaves home a total loss

TOOELE, Utah — A home is a total loss after a devastating fire Saturday night. Cpt. Bucky Whitehouse of Toole Fire Department said the home was a total loss despite firefighters hours-long efforts from 7 p.m. to 1 a.m. fighting the fire. The fire was at 700 West Vine...
TOOELE, UT
KUTV

GALLERY: Dump truck tips over, crashes onto UTA bus

SALT LAKE CITY (KUTV) — Residents have been asked to avoid the area of Eaglewood Drive and Orchard Drive after a dump truck reportedly tipped over and crashed onto a Utah Transit Authority bus. The dump truck was reportedly heading down Eaglewood Drive when the driver lost control of...
SALT LAKE CITY, UT
KSLTV

Pedestrian fatally dragged by TRAX train near City Creek station

SALT LAKE CITY — Utah Transit Authority confirmed that a person was hit by a train near City Creek Center Saturday evening. According to UTA’s Lt. John Morrow, a 61-year-old man was traveling alone on the Northbound blueline with a bike. When he got off the train, the man lost his balance and fell backward between two train cars. and was dragged.
SALT LAKE CITY, UT
S. F. Mori

501 On Main is a Nice Restaurant in Park City, Utah

Park City has become a tourist destination for skiing and other Winter sports as well as for Summer activities. It is a beautiful area of Utah which was once a mining town. Dining out in Park City is a popular activity for locals, tourists, and for people in the Salt Lake and Utah County areas. Many restaurants are extremely busy on weekends with reservations hard to get at times.
PARK CITY, UT
Highschool Basketball Pro

Highschool Basketball Pro

Mountain View, CA
7K+
Followers
9K+
Post
605K+
Views
ABOUT

High school basketball game info.

Comments / 0

Community Policy