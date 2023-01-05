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Oklahoma City, OK

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Shams

Woman whose face tattoo mugshot went viral stuns internet with reverse transformation: ‘I feel proud’

‘I feel proud because change is possible and healing and learning new things are possible.’ A woman whose mugshot went viral due to her highly inked face is undergoing severe laser therapy to remove the inking in order to forget the ex-boyfriend with whom she was arrested. Alyssa Zebrasky got the complex Day of the Dead tattoo four years ago while dating an ex-partner who also had elaborate facial tattoos.
CLEVELAND, OH
KICK AM 1530

KICK AM 1530

Quincy, IL
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5K+
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5M+
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KICK AM 1530 plays the best country music and delivers the latest local news, information and features for Quincy, Illinois and Hannibal, Missouri. Live and local on-air, online and through our free mobile app.

 https://kickam1530.com

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