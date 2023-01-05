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Oklahoma City, OK

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Shams

Woman whose face tattoo mugshot went viral stuns internet with reverse transformation: ‘I feel proud’

‘I feel proud because change is possible and healing and learning new things are possible.’ A woman whose mugshot went viral due to her highly inked face is undergoing severe laser therapy to remove the inking in order to forget the ex-boyfriend with whom she was arrested. Alyssa Zebrasky got the complex Day of the Dead tattoo four years ago while dating an ex-partner who also had elaborate facial tattoos.
CLEVELAND, OH
97.9 KICK FM

Shania Twain’s New Single ‘Giddy Up!’ is a Boot-Scootin’ Good Time [LISTEN]

Got the post-holiday blues? Shania Twain is back with another uplifting and energizing anthem tailor-made to boost your serotonin levels. Released today (Jan. 5), the country superstar's new single "Giddy Up!" is a catchy, lighthearted track that echos the joy of her biggest career hits while leaning into the pop-focused sound at the core of her most recent releases.
97.9 KICK FM

97.9 KICK FM

Quincy, IL
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97.9 KICK FM plays the best country music and delivers the latest local news, information and features for Quincy, Illinois and Hannibal, Missouri. Live and local on-air, online and through our free mobile app.

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