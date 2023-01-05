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Oklahoma City, OK

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KOCO

Oklahoma County Sheriff's Office says information in affidavit was false

OKLAHOMA CITY — The Oklahoma County sheriff said on Friday that some information released by his office last month was false. The sheriff's office said a piece of information in a probable cause affidavit relating to a former Deer Creek teacher inappropriately messaging a student last month was not true. In the affidavit, an investigator claimed Deer Creek Public Schools threatened to cancel contracts between the office and the district in the past.
OKLAHOMA COUNTY, OK
Phys.org

New parents benefit from participating in family education program, study shows

The birth of a child is a major life transition, and it can be a stressful time for new parents. Family and relationship education programs are available to help individuals and couples deal with these challenges. But do such programs work as intended?. A new study from the University of...
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