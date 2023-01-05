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Oklahoma City, OK

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Shams

Woman whose face tattoo mugshot went viral stuns internet with reverse transformation: ‘I feel proud’

‘I feel proud because change is possible and healing and learning new things are possible.’ A woman whose mugshot went viral due to her highly inked face is undergoing severe laser therapy to remove the inking in order to forget the ex-boyfriend with whom she was arrested. Alyssa Zebrasky got the complex Day of the Dead tattoo four years ago while dating an ex-partner who also had elaborate facial tattoos.
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‘Home Alone’ Star Macaulay Culkin’s Family Drama With Estranged Dad Exposed, Refuses To Let Him Meet His Son

Emotionally scarred Macaulay Culkin has forgiven his estranged father for his terrible childhood — but not enough to let him meet his son, RadarOnline.com has learned.The Home Alone superstar, now 42, and a father himself, doesn’t harbor any anger towards domineering dad Kit Culkin, 77, but sources revealed late last year that he won’t let him near his son Dakota. Following ten-year-old Macaulay’s turn in the hugely successful Christmas comedy, which was one of the top-grossing films in the ‘90s, the young actor starred in hits including My Girl and Richie Rich and amassed a fortune worth an estimated $50...
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Tristan Thompson's Mother Dead After Suffering 'Heart Attack,' Khloé Kardashian Joins NBA Star As He Rushes To Be With Family In Toronto

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