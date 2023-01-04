ContributorsPublishersAdvertisers
Norman, OK

Iowa State vs. Oklahoma prediction and odds for Wednesday, January 4 (Cyclones’ road struggles will continue)

By Iain MacMillan
FanSided
FanSided
 3 days ago
Cover picture for the article
Read full article on original website

Comments / 0

 

FROM LOCAL CONTRIBUTORS

More
Related
FanSided

FanSided

304K+
Followers
594K+
Post
156M+
Views
ABOUT

300+ fan-dedicated sites. Thousands of stories. Millions of readers. Your No. 1 destination for sports/entertainment coverage and most other awesome stuff.

This account is waiting to be claimed, and is not currently maintained by, endorsed by or affiliated with the publisher.

Comments / 0

Community Policy