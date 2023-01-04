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Oklahoma City, OK

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Kentucky basketball message boards want John Calipari sent to the moon

In what’s been a disappointing season for Kentucky basketball, the Wildcats and John Calipari hit a low point against Alabama on Saturday. After yet another top-5 recruiting class, what started as a very promising Kentucky season has turned into a nightmare before our very eyes. The Wildcats 10-4 record is slightly misleading, as they’ve lost every tough test against a ranked opponent this season. This made facing a No. 7-ranked Alabama on the road a daunting feat, and one they surely did not pass.
LEXINGTON, KY
New York Post

NFL’s 17-game season is too long

Today is Week 18 in the NFL, which will mean that all NFL teams (save, sadly, for Cincinnati and Buffalo) will play their 17th games of the season, and I am willing to produce a binding and absolute verdict about something. The season is too long. Nobody wanted a 17th game (except the owners and the commissioner, all of whom have dollar signs in their eyes where normal people have pupils). Nobody asked for a 17th game (except the owners and the commissioner, all of whom know only one mantra: more, more, more). Nobody needed a 17th game (not even the owners...
FanSided

Lincoln Riley’s own brother won’t give him National Championship tickets

TCU Horned Frogs offensive coordinator Garrett Riley won’t provide his older brother, USC head coach Lincoln Riley, tickets for the CFP National Championship Game. The TCU Horned Frogs once again look to pull off one of the biggest upsets in College Football Playoff history. Last week, they held their own against the Michigan Wolverines in the Fiesta Bowl, pulling ahead to a massive lead and holding back a late comeback attempt to win 41-35. Now, they are set to face off against the Georgia Bulldogs in the CFP National Championship Game on Monday, Jan. 9. Credit can be given to the success of Sonny Dykes’ coaching staff, with offensive coordinator Garrett Riley being one of their standouts.
FORT WORTH, TX
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