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Norman, OK

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Scarlet Nation

PODCAST: All-American Everything

SUBSCRIBE TO PODCAST: iTunes | Spotify | Google Podcasts | Stitcher. The gang is all here to talk to Josh, who has done the majority of traveling the last week going from Orlando to San Antonio covering all-star game practices and workouts. Josh talks about his impressions of the OU signees in Orlando at the Under Armour All-American game as the Sooners had a lot of talent in Florida. He also headed down to San Antonio yesterday. All-in-all, OU had 11 members of their signing class participate in all-star activities and 12 total were selected. We also take some time to breakdown what's going on in the transfer portal as one of the top offensive linemen in the portal has landed in Norman. And he is familiar with a very prominent member of the OU football team. He's a former teammate of Dillon Gabriel's at UCF. All of that, a little what the hell? talk out of Stillwater and an unfortunate update on the latest developments for Porter Moser and the OU hoops team.
NORMAN, OK
Scarlet Nation

Shaffer Ready for OU

High: 76.7 - Bowling Green. Why he and Oklahoma Make Sense: Oklahoma is trying to create as much competition as they can with an offensive line that has some talent but needs players to be pushed. Shaffer brings a lot of experience to get where they need to go. What's...
NORMAN, OK
Scarlet Nation

Gabriel returning in 2023

The signs had been there the last few weeks, but c’mon, Oklahoma fans needed to hear it from quarterback Dillon Gabriel. He said those words Thursday, announcing on social media he will be returning to the Sooners for the 2023 season. “Forever home. Let’s do it again in 2023,”...
NORMAN, OK

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