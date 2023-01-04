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Oklahoma City, OK

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KOCO

Thunder complete series sweep of Beal-less Wizards, 127-110

OKLAHOMA CITY (AP) — Shai Gilgeous-Alexander scored 30 points and the Oklahoma City Thunder completed a regular-season sweep of the Washington Wizards with a 127-110 win on Friday night. Josh Giddey added 20 points, nine assists and five rebounds for Oklahoma City, which shot 51% from the field, including...
OKLAHOMA CITY, OK
KOCO

Oklahoma WR Marvin Mims declares for NFL draft

NORMAN, Okla. — Oklahoma star wide receiver Marvin Mims announced Friday that he will enter the NFL draft. Mims made the announcement on social media, posting a letter thanking God, his family, his teammates and coaches and OU fans. "Sooner Nation, thank you for making a 17-year-old boy's dreams...
NORMAN, OK

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