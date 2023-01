Indiana Hoosiers (10-3, 1-1 Big Ten) at Iowa Hawkeyes (8-6, 0-3 Big Ten) FANDUEL SPORTSBOOK LINE: Iowa -1.5; over/under is 152.5. BOTTOM LINE: Iowa hosts the No. 15 Indiana Hoosiers after Kris Murray scored 32 points in Iowa's 83-79 loss to the Penn State Nittany Lions. The Hawkeyes have gone...

BLOOMINGTON, IN ・ 16 HOURS AGO