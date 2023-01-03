Tornado watch issued for Cherokee County

The National Weather Service put Cobb County and other counties in the region under a tornado watch until 9 p.m. Tuesday evening January 3, 2023. WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 8 NATIONAL WEATHER SERVICE PEACHTREE CITY GA 444 PM EST TUE JAN 3 2023 GAC013-015-021-035-045-053-057-059-063-067-077-079-081-085-089- 093-097-113-115-117-121-123-129-135-139-143-145-149-151-153-157- 159-171-193-197-199-207-211-215-217-219-223-225-227-231-233-247- 249-255-259-261-263-269-285-293-297-307-040200- /O.CON.KFFC.TO.A.0008.000000T0000Z-230104T0200Z/ TORNADO WATCH 8 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 57 COUNTIES IN CENTRAL GEORGIA BIBB BUTTS CRAWFORD CRISP DOOLY HOUSTON JASPER MONROE PEACH IN NORTH CENTRAL GEORGIA BARROW CHEROKEE CLAYTON COBB DAWSON DEKALB DOUGLAS FAYETTE FORSYTH FULTON GILMER GWINNETT HALL HENRY MORGAN NEWTON PICKENS ROCKDALE WALTON IN NORTHEAST GEORGIA CLARKE JACKSON OCONEE IN NORTHWEST GEORGIA BARTOW CARROLL FLOYD GORDON HARALSON PAULDING POLK IN WEST CENTRAL GEORGIA CHATTAHOOCHEE COWETA HARRIS HEARD LAMAR MACON MARION MERIWETHER MUSCOGEE PIKE SCHLEY SPALDING STEWART SUMTER TALBOT TAYLOR TROUP UPSON WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AMERICUS, ATLANTA, BARNESVILLE, BREMEN, BUENA VISTA, BUTLER, CALHOUN, CARROLLTON, CARTERSVILLE, CEDARTOWN, COLUMBUS, COMMERCE, CONYERS, CORDELE, COVINGTON, CUMMING, DALLAS, DAWSONVILLE, DECATUR, DOUGLASVILLE, ELLAVILLE, ELLIJAY, FORSYTH, FORT BENNING, FORT VALLEY, FRANKLIN, GAINESVILLE, GRIFFIN, JACKSON, JASPER, LAWRENCEVILLE, MACON, MADISON, MANCHESTER, MARIETTA, MONROE, MONTEZUMA, MONTICELLO, NEWNAN, PEACHTREE CITY, PINE MOUNTAIN, PRESTON, RICHLAND, RIVERDALE, ROBERTA, ROME, STOCKBRIDGE, TALBOTTON, THOMASTON, VIENNA, WARNER ROBINS, WATKINSVILLE, WEST POINT, WINDER, WINTERVILLE, WOODSTOCK, AND ZEBULON.
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