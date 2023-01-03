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Cherokee County, GA

Tornado watch issued for Cherokee County

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Cherokee Tribune
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 3 days ago
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A tornado watch has been issued for Cherokee County until 9 p.m. Tuesday, the National Weather Service announced.

A tornado watch means conditions are favorable for tornadoes to develop, but there is not an imminent threat.

The watch was issued across parts of metro Atlanta and northwest and west Georgia.

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