White Plains Restaurant Month kicks off today!

This is the third annual restaurant month put on by the White Plains Business Improvement District.

Downtown restaurants will feature diverse menu options for lunch and dinner.

Restaurant month runs until Tuesday, Jan. 31.

PARTICIPATING ESTABLISHMENTS:

Alex Lounge

213 East Post Road, (914) 358-9227

Bellos Mexican Grill

8 City Plaza, (914) 229-3700

Brazen Fox

175 Mamaroneck Avenue, (914) 358-5911

Lunch | Dinner

Cantina Taco & Tequila Bar

166 Mamaroneck Avenue (914) 461-3959

Lunch | Dinner

Chazz Palminteri Italian Restaurant

264 Main Street, (914) 600-8430

Dinner

Colombian house

175 Main Street, (914) 358 – 9275



Delicias Del Jireh

206 Mamaroneck Avenue, (914) 437-5374



Dunne’s Pub

15 Shapham Place, (914) 421-1451



Freebird kitchen and bar

161 Mamaroneck Avenue, (914) 607-2476



Greca Mediterranean Kitchen + Bar

189 Main Steet, (914) 4488-8800



Hudson Grille

165 Mamaroneck Avenue, (914) 997-2000



Lazy Boy Saloon

154 Mamaroneck Avenue, (914) 761-0272

Lunch | Dinner

Lilly’s

169 Mamaroneck Avenue, (914) 997-5600



Little Drunken Chef

91 Mamaroneck Avenue, (914) 615-9300



Morton’s The Steakhouse

5 Mamaroneck Avenue, (914) 683-6101



Ron Blacks Beer Hall

181 Mamaroneck Avenue, (914) 358-5811

Dinner

Sundance Kitchen & Cantina

208 Mamaroneck Avenue, (914) 946-2300