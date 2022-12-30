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Wentz, Commanders lose to Browns, eliminated from contention

LANDOVER, Md. (AP) — Fans booed Carson Wentz and chanted for Taylor Heinicke to no avail while it was becoming abundantly clear Ron Rivera's quarterback change backfired on the Washington Commanders. It snowballed so badly, it turned into a loss and the end of their playoff chances.
WASHINGTON, DC
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Outscored on the season, Vikings have plenty of doubters

GREEN BAY, Wis. (AP) — This isn’t how the NFC North champion Minnesota Vikings hoped to perform as they get ready for the playoffs. Minnesota (12-4) won the division title thanks to 11 victories in one-score games, but the Vikings have also suffered a few lopsided losses that raise questions about their ability to make a postseason run.
MINNEAPOLIS, MN
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Giants rout Colts, reach playoffs for 1st time since 2016

EAST RUTHERFORD, N.J. (AP) — The Gatorade bath for the head coach returned. Fans counted down the final seconds and there were fireworks above MetLife Stadium at the final tick. Tears were shed in the locker room. Yes, the New York Giants are finally back in the playoffs.
NEW YORK STATE
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49ers edge Raiders 37-34 in OT for 9th consecutive win

LAS VEGAS (AP) — San Francisco coach Kyle Shanahan said his team has been in playoff mode for several weeks as it fights for a top seed in the NFC, and Sunday had a postseason atmosphere. Playing in front of a raucous pro-49ers crowd as visitors in Las Vegas,...
SAN FRANCISCO, CA

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