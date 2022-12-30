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Giants activate safety McKinney for win-and-in versus Colts

EAST RUTHERFORD, N.J. (AP) — Defensive co-captain and safety Xavier McKinney has been activated from reserve-non-football injury list and is expected to play in the New York Giants' win-and-in game against the Indianapolis Colts on Sunday. The Giants, who can clinch their first playoff berth since 2016 with a...
INDIANAPOLIS, IN
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49ers edge Raiders 37-34 in OT for 9th consecutive win

LAS VEGAS (AP) — San Francisco coach Kyle Shanahan said his team has been in playoff mode for several weeks as it fights for a top seed in the NFC, and Sunday had a postseason atmosphere. Playing in front of a raucous pro-49ers crowd as visitors in Las Vegas,...
SAN FRANCISCO, CA
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Brady, Bucs rally to beat Panthers 30-24, clinch NFC South

TAMPA, Fla. (AP) — Tom Brady and the Tampa Bay Buccaneers are headed back to the playoffs, confident they're still capable of making this a special season. Brady threw for 432 yards and three long touchdowns to Mike Evans, and Bucs (8-8) erased a double-digit, fourth-quarter deficit for the second week in a row to clinch their second straight NFC South championship with a 30-24 victory over the Carolina Panthers on Sunday.
TAMPA, FL
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49ers QB Trey Lance undergoes 2nd operation on ankle

SANTA CLARA, Calif. (AP) — San Francisco 49ers quarterback Trey Lance underwent a second operation on his injured right ankle but is still expected to recover by the start of the offseason program. The Niners said Saturday that Lance needed the additional surgery to remove hardware placed in the...
SAN FRANCISCO, CA
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Morant has 32, Grizzlies use late burst to defeat Pelicans

MEMPHIS, Tenn. (AP) — Ja Morant had 32 points and eight assists, Jaren Jackson Jr. added 17 points and six blocks, and the Memphis Grizzlies broke open the game in the fourth quarter for a 116-101 victory over the New Orleans Pelicans on Saturday night. Desmond Bane finished with...
MEMPHIS, TN
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Wentz, Commanders lose to Browns, eliminated from contention

LANDOVER, Md. (AP) — Fans booed Carson Wentz and chanted for Taylor Heinicke to no avail while it was becoming abundantly clear Ron Rivera's quarterback change backfired on the Washington Commanders. It snowballed so badly, it turned into a loss and the end of their playoff chances.
WASHINGTON, DC

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