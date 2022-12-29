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Nashville, TN

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The Spun

Football World Reacts To The Disturbing C.J. Stroud Report

Earlier this week, Ohio State star quarterback C.J. Stroud's mother revealed he received death threats after the Michigan game. Stroud attempted to downplay the threats. “I don’t really look, but people have the audacity to call and talk to me and tell me what people say,” C.J. said on Thursday, per Ross Dellenger of Sports Illustrated. “It’s the nature of the beast. You accept the good with the bad. I thank God for a second chance at this game. We deserve to be here regardless of what happened that day.”
COLUMBUS, OH
Larry Brown Sports

Kirby Smart ripped Stetson Bennett in interview after comeback win

Stetson Bennett helped lead Georgia to a comeback win over Ohio State in the College Football Playoff semifinal game on Saturday night at the Chick-fil-A Peach Bowl in Atlanta, but you wouldn’t know it based on Kirby Smart’s postgame interview. Smart was interviewed by ESPN’s Laura Rutledge after his Georgia Bulldogs came back to beat... The post Kirby Smart ripped Stetson Bennett in interview after comeback win appeared first on Larry Brown Sports.
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Wild Mike Tomlin record stays alive after big SNF win

Longtime Pittsburgh Steelers head coach Mike Tomlin has been as steady as any head coach in NFL history during his time with the team and proved it with a big win over the Baltimore Ravens to keep their playoff hopes alive. It was a struggle all night for the Steelers offensively, but rookie quarterback Kenny Read more... The post Wild Mike Tomlin record stays alive after big SNF win appeared first on The Comeback: Today’s Top Sports Stories & Reactions.
PITTSBURGH, PA

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