Wisconsin Weekend in a Minute: New Year's Eve, Harlem Globetrotters and more
It's almost the New Year, and there are plenty of ways to celebrate in the Milwaukee area and southeast Wisconsin. Check out some ideas below:
FRIDAY
Minnesota Timberwolves vs. Milwaukee Bucks
7:00 P.M.
Fiserv Forum
1111 Vel R. Phillips Ave,
Milwaukee, WI 53203
SATURDAY
NYE MKE
9:00 P.M.
Milwaukee Art Museum
700 N. Art Museum Drive,
Milwaukee, WI 53202
New Year’s Eve at Noon
Betty Brinn Children’s Museum
9:30 a.m.-Noon
929 E Wisconsin Ave,
Milwaukee, WI 53202
Noon Party at Bavarian Bierhaus
700 W Lexington Blvd,
Glendale, WI 53217
Sartori Big Cheese Drop
8:30 P.M.
Plymouth Arts Center
520 E. Mill Street, Plymouth, WI 53073
Harlem Globetrotters
1:00 P.M. and 6 P.M.
Fiserv Forum
1111 Vel R. Phillips Ave,
Milwaukee, WI 53203
Bluey’s Big Play
12/30-12/31 (Multiple shows)
Miller High Life Theater
500 W Kilbourn Ave, Milwaukee, WI
Milwaukee Wave vs. Utica City
12/31
3:05 P.M.
UW PANTHER ARENA
Casino Royal MKE
9:00 P.M.
The Iron Horse Hotel
500 W Florida St,
Milwaukee, WI 53204
WhirlyBall Family Fun New Year's Bash
12:00 - 4:00 P.M.
185 S Moorland Rd,
Brookfield, WI 53005
Ghostbusters in Concert, Milwaukee Symphony Orchestra
1:30 P.M.
Bradley Symphony Center
212 W Wisconsin Ave,
Milwaukee, WI
SUNDAY
Bucks Family Night
7:00 P.M.
Fiserv Forum
1111 Vel R. Phillips Ave,
Milwaukee, WI 53203
Polar Plunge MKE
Noon
Bradford Beach
2400 N. Lincoln Memorial Drive
Milwaukee, Wisconsin 53211
Cool Fool Kite & Ice Festival
11:00 A.M. - 5:00 P.M.
Veterans Park
1010 N. Lincoln Memorial Drive
Milwaukee, WI 53202
Meditate Milwaukee
1:00 p.m.
The Riverside Theater
116 W Wisconsin Ave,
Milwaukee, WI 53203
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