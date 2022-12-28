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MLive.com

Young Red Wings spark third-period surge

DETROIT – A two-minute stretch early in the third period Saturday showed the Detroit Red Wings what they hope to be seeing for many years. They got goals from Lucas Raymond, Elmer Soderblom and Michael Rasmussen. Jonatan Berggren and Joe Veleno made plays to set up the tying and go-ahead scores.
DETROIT, MI
Yardbarker

‘It’s my fault’: Canucks’ Bruce Boudreau addresses JT Miller yelling at Collin Delia late vs. Winnipeg

Like many of us, Bruce Boudreau wants the debate and discussion surrounding JT Miller yelling at Collin Delia last night to end. For context, the event we’re talking about came toward the end of Thursday night’s game between the Vancouver Canucks and Winnipeg Jets. After making 35 saves on 38 shots, goaltender Collin Delia stayed on the ice as J.T. Miller skated the puck back behind his net following a failed zone exit.
FOX Sports

Okposo scores 3 times as Sabres beat Red Wings 6-3

BUFFALO, N.Y. (AP) — Kyle Okposo scored three times, Casey Mittelstadt had two goals and the Buffalo Sabres beat the Detroit Red Wings 6-3 on Thursday night for their fifth straight victory. Jeff Skinner also scored for Buffalo, and Owen Power, Zemgus Girgensons and JJ Peterka each had two...
BUFFALO, NY
Yardbarker

Arizona Coyotes Recent Play Doesn’t Look Like a Team in a Rebuild

Wait a minute… the Arizona Coyotes are supposed to be in a rebuild, right? I thought maybe I was mistaken. No… the Coyotes recent play is showing the NHL that they are certainly a tough team to play against. They have gone 6-3-1 in their last 10 games and that is third best in the entire Western Conference.
FLORIDA STATE
FOX Sports

Canadiens head into matchup with the Capitals on losing streak

Montreal Canadiens (15-17-3, eighth in the Atlantic Division) vs. Washington Capitals (20-13-5, third in the Metropolitan Division) BOTTOM LINE: The Montreal Canadiens head into the matchup with the Washington Capitals after losing four games in a row. Washington has an 11-5-2 record in home games and a 20-13-5 record overall....
WASHINGTON, DC

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