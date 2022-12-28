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Nashville, TN

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Grandfather of Hawkeyes’ Campbell killed in Nashville accident

NASHVILLE, Tenn. — University of Iowa officials confirmed Saturday that Hawkeye linebacker Jack Campbell’s grandfather was killed late Friday evening following a vehicle-pedestrian accident. William Smith, Jr., of Waterloo, was involved in a single-vehicle incident, according to a release sent out by Iowa’s athletic department. Smith, 76, was transported to Vanderbilt Medical Center where he […]
NASHVILLE, TN
KCRG.com

Hawks leave Nashville happy after Music City Bowl win

A non-profit in Dubuque is taking steps to provide more child care in the region. Pope Emeritus Benedict XVI dies, local pastor remembers his scholarship. The Pastor at Saint Pius X Church in Cedar Rapids says Benedict was also a brilliant scholar, and that his work will be read centuries from now.
DUBUQUE, IA
KCRG.com

Individual performances shine in Music City Bowl

The Iowa Hawkeyes used two defensive touchdowns and another score to finish ahead of Kentucky in the 2022 Music City Bowl in Nashville. Dubuque nonprofit looks to change Medline facility into child care. Updated: 4 hours ago. A non-profit in Dubuque is taking steps to provide more child care in...
IOWA CITY, IA
WKRN

Grandfather of Iowa football player dead after hit by hotel van

The Metro Nashville Police Department is investigating a Friday night crash in the West End area that led to the death of an Iowa pedestrian whose grandson was playing in the Music City Bowl. Grandfather of Iowa football player dead after hit …. The Metro Nashville Police Department is investigating...
NASHVILLE, TN
KCRG.com

Hawkeyes get payback against Kentucky in Music City Bowl

The Iowa Hawkeyes used two defensive touchdowns and another score to finish ahead of Kentucky in the 2022 Music City Bowl in Nashville. Dubuque nonprofit looks to change Medline facility into child care. Updated: 4 hours ago. A non-profit in Dubuque is taking steps to provide more child care in...
IOWA CITY, IA
cbs2iowa.com

Hawkeye fans loving the Music City ahead of Iowa's bowl game

NASHVILLE, Tennesee — Hawkeyes fans are swarming Nashville ahead of the Hawkeyes' date with Kentucky in the Music City Bowl Saturday morning. On Friday afternoon, fans came came out to the Hawkeye Huddle hosted by the National I-Club on the famous Broadway strip in Nashville. Herky, the Iowa Spirit...
NASHVILLE, TN

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