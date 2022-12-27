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Nashville, TN

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Larry Brown Sports

Titans’ answer for which quarterback to play in Week 18 is clear

The Tennessee Titans have a decision to make for Week 18 of the NFL season, and it’s one that should now be clear. Tennessee on Thursday placed quarterback Ryan Tannehill on injured reserve. Tannehill has an ankle injury and will miss at least four weeks, which would prevent him from playing until the AFC Championship... The post Titans’ answer for which quarterback to play in Week 18 is clear appeared first on Larry Brown Sports.
NASHVILLE, TN
Yardbarker

QB Ryan Tannehill not a lock to return to Titans

The Tennessee Titans might be the next NFL team to make a quarterback switch. Per Spotrac, the Titans are approaching a viable dead cap hit on Tannehill's deal this offseason. The team can get out of the quarterback's deal with only an $18 million penalty. It'd net them about $19.8 million in savings.
NASHVILLE, TN

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