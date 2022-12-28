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Nashville, TN

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SFGate

New Jersey 4, Pittsburgh 2

First Period_1, Pittsburgh, Malkin 12, 14:26. Second Period_2, New Jersey, Hughes 19 (Hamilton, Bratt), 6:18 (pp). 3, Pittsburgh, Carter 6 (Rakell, Joseph), 12:30. 4, New Jersey, Hamilton 8 (Mercer, Siegenthaler), 17:37. 5, New Jersey, Hischier 15 (McLeod, Smith), 19:22 (sh). Third Period_6, New Jersey, Hughes 20 (Haula, Mercer), 19:55 (en).
PITTSBURGH, PA
SFGate

Washington 119, Orlando 100

Percentages: FG .560, FT .800. 3-Point Goals: 15-35, .429 (Kuzma 4-8, Kispert 3-6, Porzingis 3-6, Avdija 2-5, Morris 1-2, Wright 1-2, Hachimura 1-5, Goodwin 0-1). Team Rebounds: 5. Team Turnovers: None. Blocked Shots: 10 (Gafford 4, Porzingis 4, Avdija, Kuzma). Turnovers: 26 (Kuzma 8, Porzingis 5, Avdija 3, Hachimura 3,...
ORLANDO, FL
SFGate

Toronto 113, Phoenix 104

Percentages: FG .493, FT .870. 3-Point Goals: 14-30, .467 (Wainright 3-4, Paul 3-6, Lee 2-2, Bridges 2-4, Craig 2-4, Saric 1-3, Washington Jr. 1-5, Okogie 0-2). Team Rebounds: 7. Team Turnovers: 2. Blocked Shots: 1 (Bridges). Turnovers: 25 (Paul 6, Lee 5, Washington Jr. 4, Ayton 2, Bridges 2, Craig...
WASHINGTON STATE
SFGate

VANDERBILT 93, SOUTHEASTERN LOUISIANA 55

Percentages: FG .338, FT .667. 3-Point Goals: 1-19, .053 (S.Pissis 1-2, Eastmond 0-1, Woodard 0-2, Agnew 0-4, Strange 0-4, M.Pissis 0-6). Team Rebounds: 3. Team Turnovers: None. Blocked Shots: None. Turnovers: 9 (McFarlane 3, Anderson 2, Eastmond 2, Caldwell, S.Pissis). Steals: 3 (Eastmond, McFarlane, Rowbury). Technical Fouls: None. FG FT...
NASHVILLE, TN

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