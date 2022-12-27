ContributorsPublishersAdvertisers
Nashville, TN

Comments / 0

 

FROM LOCAL CONTRIBUTORS

More
Related
dicksonpost.com

Desire for jobs, education sent Robertson family north

Bailey Robertson had lived in Dickson County all of his life, but the Great Depression of the 1930s forced him and many others to leave their southern homes to move somewhere north looking for work. President Roosevelt had signed an executive order banning discrimination in defense plants and Bailey found a job at a defense plant in Indianapolis, where his aunt lived.
DICKSON COUNTY, TN

Comments / 0

Community Policy