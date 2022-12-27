SOUTH BRUNSWICK – A 23-year-old Mercer County man was killed in a three-vehicle crash on Route 1 early New Year's Eve morning. A preliminary investigation revealed that around 12:21 a.m. on Route 1 near Greenview Ave a Toyota Camry, driven by the victim, was headed south on Route 1 when he made a lane change and sideswiped another Toyota Camry, lost control and struck a Honda Pilot, went off-road and hit a utility pole, police said.

MERCER COUNTY, NJ ・ 17 HOURS AGO