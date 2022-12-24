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San Francisco, CA

Lufthansa: San Francisco – Tallinn, Estonia. $449 (Basic Economy) / $599 (Regular Economy). Roundtrip, including all Taxes

The Flight Deal
 4 days ago
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