Penn State early signees

PENN STATE 2023 RECRUITING CLASS

Mega Barnwell

★★★★

Position: Tight end

Ht./Wt.: 6-foot-6, 250 pounds

Hometown: Fredericksburg, Va.

High school: Riverbend

Nation: #14 ATH | #380 ovr.

State: #3 DE | #8 ovr.

Chose PSU over: Notre Dame, Ohio State, Oregon, Tennessee and USC

•

Alex Birchmeier

★★★★

Position: Offensive lineman

Ht./Wt.: 6-foot-5, 285 pounds

Hometown: Ashburn, Va.

High school: Broad Run

Nation: #3 IOL | #50 ovr.

State: #1 OL | #1 ovr.

Chose PSU over: Georgia, Notre Dame, Ohio State

•

Ty Blanding

★★★

Position: Defensive tackle

Ht./Wt.: 6-foot-1, 265 pounds

Hometown: Bronx, N.Y.

High school: Christ the King

Nation: #93 DL | #853 ovr.

State: #1 DL | #1 ovr.

Chose PSU over: Michigan, Oregon, Syracuse, Washington

•

Anthony Donkoh

★★★

Position: Offensive lineman

Ht./Wt.: 6-foot-5, 320 pounds

Hometown: Aldie, Va.

High school: Lightridge

Nation: #47 IOL | #535 ovr.

State: #2 OL | #11 ovr.

Chose PSU over: Duke, Virginia Tech, West Virginia

•

Kaveion Keys

★★★★

Position: Linebacker

Ht./Wt.: 6-foot-2, 195 pounds

Hometown: Richmond, Va.

High school: Varina

Nation: #24 LB | #277 ovr.

State: #2 LB | #4 ovr.

Chose PSU over: Auburn, Florida, North Carolina, Virginia, Virginia Tech

•

Jameial Lyons

★★★★

Position: Defensive end

Ht./Wt.: 6-foot-5, 250 pounds

Hometown: Philadelphia

High school: Roman Catholic

Nation: #34 DL | #259 ovr.

State: #1 DL | #3 ovr.

Chose PSU over: Boston College, Cincinnati, Nebraska, West Virginia

•

King Mack

★★★★

Position: Defensive back

Ht./Wt.: 5-foot-10, 175 pounds

Hometown: Miami, Fla.

High school: St. Thomas Aquinas

Nation: #9 S | #116 ovr.

State: #2 S | #27 ovr.

Chose PSU over: Arkansas, Boston College, Florida, Miami, Michigan State, Notre Dame

•

London Montgomery

★★★

Position: Running back

Ht./Wt.: 5-foot-10, 180 pounds

Hometown: Scranton

High school: Scranton Prep

Nation: #31 RB | #459 ovr.

State: #1 RB | #8 ovr.

Chose PSU over: Boston College, Rutgers, Syracuse, Virginia Tech

•

Joseph Mupoyi

★★★★

Position: Defensive end

Ht./Wt.: 6-foot-5, 240 pounds

Hometown: Upper Marlboro, Md.

High school: St. Thomas More (Conn.)

Nation: #40 EDGE | #390 ovr.

State: #1 EDGE | #2 ovr.

Chose PSU over: Auburn, Maryland, Miami, Michigan

•

DaKaari Nelson

★★★★

Position: Defensive back

Ht./Wt.: 6-foot-3, 200 pounds

Hometown: Livingston, Ala.

High school: Selma

Nation: #14 S | #232 ovr.

State: #2 S | #17 ovr.

Chose PSU over: Arkansas, Auburn, Clemson, Florida State, Tennessee

•

Lamont Payne Jr.

★★★

Position: Defensive back

Ht./Wt.: 6-foot, 185 pounds

Hometown: Carnegie

High school: Chartiers Valley

Nation: #63 CB | #628 ovr.

State: #2 CB | #14 ovr.

Chose PSU over: Cincinnati, Pittsburgh, Rutgers, Syracuse, Virginia Tech, West Virginia

•

Andrew Rappleyea

★★★★

Position: Tight end

Ht./Wt.: 6-foot-4, 235 pounds

Hometown: Millbrook, N.Y.

High school: Milton Academy (Mass.)

Nation: #6 TE | #127 ovr.

State: #1 TE | #3 ovr.

Chose PSU over: Boston College, Florida, Michigan, Ohio State, Rutgers, Tennessee

•

Mason Robinson

★★★

Position: Defensive end

Ht./Wt.: 6-foot-3, 225 pounds

Hometown: Randallstown, Md.

High school: McDonogh School

Nation: #58 EDGE | #637 ovr.

State: #4 EDGE | #12 ovr.

Chose PSU over: Boston College, Duke, Northwestern, South Carolina, Virginia Tech

•

Ta’Mere Robinson

★★★★

Position: Linebacker

Ht./Wt.: 6-foot-3, 230 pounds

Hometown: Pittsburgh

High school: Brashear

Nation: #21 LB | #213 ovr.

State: #1 LB | #2 ovr.

Chose PSU over: Miami, Pitt, Virginia Tech

•

Tony Rojas

★★★★

Position: Linebacker

Ht./Wt.: 6-foot-2, 195 pounds

Hometown: Fairfax, Va.

High school: Fairfax

Nation: #8 LB | #97 ovr.

State: #1 LB | #2 ovr.

Chose PSU over: Clemson, Georgia, Maryland, Virginia Tech

•

Joey Schlaffer

★★★★

Position: Tight end

Ht./Wt.: 6-foot-5, 220 pounds

High school: Exeter Township

Nation: #21 TE | #363 ovr.

State: #1 TE | #7 ovr.

Chose PSU over: Maryland, Michigan State, Nebraska, Tennessee

•

Jaxon Smolik

★★★

Position: Quarterback

Ht./Wt.: 6-foot-1, 205 pounds

Hometown: Van Meter, Iowa

High school: Dowling Catholic

Nation: #47 QB | #860 ovr.

State: #2 QB | #10 ovr.

Chose PSU over: Cal, Missouri, Tulane

•

Carmelo Taylor

★★★★

Position: Wide receiver

Ht./Wt.: 5-foot-11, 160 pounds

Hometown: Roanoke, Va.

High school: Patrick Henry

Nation: #38 WR | #288 ovr.

State: #1 WR | #6 ovr.

Chose PSU over: Maryland, South Carolina, Virginia Tech, West Virginia

•

Zion Tracy

★★★

Position: Defensive back

Ht./Wt.: 5-foot-11, 175 pounds

Hometown: Hempstead, N.Y.

High school: St. Thomas More (Conn.)

Nation: #54 CB | #517 ovr.

State: #1 CB | #4 ovr.

Chose PSU over: Rutgers, Syracuse, Temple, UConn

•

Cam Wallace

★★★

Position: Running back

Ht./Wt.: 5-foot-9, 175 pounds

Hometown: Mount Vernon, Ga.

High school: Montgomery County

Nation: #80 RB | #1,188 ovr.

State: #11 RB | #116 ovr.

Chose PSU over: East Carolina, Georgia Tech, Indiana, Michigan State, West Virginia

•

Elliot Washington II

★★★★

Position: Defensive back

Ht./Wt.: 5-foot-11, 190 pounds

Hometown: Venice, Fla.

High school: Venice

Nation: #17 CB | #143 ovr.

State: #6 CB | #34 ovr.

Chose PSU over: Alabama, Maryland, Michigan State, Ohio State

•

J’ven Williams

★★★★

Position: Offensive lineman

Ht./Wt.: 6-foot-5, 290 pounds

High school: Wyomissing

Nation: #1 IOL | #35 ovr.

State: #1 OL | #1 ovr.

Chose PSU over: Michigan, Oklahoma, Rutgers, Tennessee, Virginia Tech

•

All recruit rankings represent the On3 Consensus, which equally factors in evaluations from On3, 247Sports, ESPN and Rivals.