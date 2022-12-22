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Kelly Erickson
4d ago

I live off grid , my generator has craped out . how can I get help ? I'm on 😔 SSD . 5 miles to the store & no car . Happy to have my dogs , we are blessed to be alive .

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GODSENT
4d ago

WE NEED THEM IN CHARLOTTE NC THEY SAY SO WHAT IF YOU HAVE COVIT, NO JOB OR KIDS OR ELDERLY!!! THEY SAY ITS BUSINESS AS USUAL!!! NO MORE COVIT RELIEF?? THE LIGHT COMPANY IS TRYING TO HELP SOMEWHAT!!! THE GAS COMPANY SAID THAT THEY ARE disconnecting the gas which is your heat and hot water!!!water dept.is saying disconnect!! RAMP IS CLOSED & THE GOVERNMENT PROGRAMS ARE OUT OF MONEY!!! & I NEVER ASKED FOR HELP!!!! BUT THEY SAY NO HELP IN NC!!! NON PROFITS ARE STEALING THE MONEY THEY ARE NEVER OPEN & CRISIS IS ONLY DOING $100 PER HOUSEHOLD!!! DSS SAID NO MONEY FOR GAS WATER OR LIGHTS!!!WHAT ARE PEOPLE supposed to do?????? 🙏🙏🙏🙏🙏🙏PRAYING FOR EVERYONE!! JUST KNOW WE WILL MAKE IT THROUGH!! THEY WONT BRAKE US!!!!😇

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