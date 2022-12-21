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St. Louis Cardinals making same mistakes with Nolan Arenado as Rockies?

There is a familiar movie that could well be playing in the mind of Nolan Arenado as this offseason grinds along. It’s a movie that he saw play out with the Colorado Rockies and it did not have anything near a Hollywood ending for his time in Denver. And, at the moment, the sequel may not be looking much better now that he is wearing a St. Louis Cardinals uniform.
SAINT LOUIS, MO
FanSided

Cuban World Baseball Classic entry getting significant boost

The Cuban World Baseball Classic team was hoping to be able to use major league players as part of their roster. That quest got a little easier on Saturday. According to Francys Romero, Cuban players who are United States residents are being granted a special license to join their WBC roster. Such a move would make a drastic impact upon their chances in the tournament.
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