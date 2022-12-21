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San Francisco, CA

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Bleacher Report

NBA GM Rips Jae Crowder for Not Playing for Suns amid Desire for New Contract

Jae Crowder's ongoing holdout from the Phoenix Suns is reportedly not winning him any fans around the NBA. One anonymous general manager ripped into the Suns forward, saying Crowder has alienated teams by choosing to sit out over frustration with his contract. "He just didn't show up," the general manager...
PHOENIX, AZ

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