Hawaii football inks 26 players on National Signing Day

The University of Hawaii football team inked 26 players to Letters of Intent during early National Signing Day on Wednesday.

Wednesday marked the start of the early signing period for football, signaling the first day where prospects can officially become members of their respective programs.

Hawaii’s class includes 14 freshman, 17 players on defense, 11 different states, three international signees, 12 lineman, and seven players from Hawaii:

The full list of signees is below:

Josh Atkins OL 6-4 299 So. Arlington, Texas / Houston

Caleb Brown DB 6-1 165 Jr. Anniston, Ala. / Butler CC

Ha‘aheo Dela Cruz DL 6-3 217 Fr. Honolulu, O‘ahu / ‘Iolani School

Junior Fiaui LB 6-3 200 Fr. San Josè, Calif. / St. Francis HS

Patrick Hisatake DL 6-5 240 So. Honolulu, O‘ahu / California

Kaleb Jackson-Carter OL 6-4 280 Fr. Laveen, Ariz. / Desert Edge HS

Josh Jerome DL 6-1 280 Gr. Monroe, Wash. / Eastern Washington

Isaac Maugaleoo OL 6-7 320 Fr. ‘Ewa Beach, O‘ahu / Campbell HS

Steven McBride WR 6-1 170 Sr. Napoleonville, La. / Kansas

Aiden McComber DL 6-0 265 Fr. Las Vegas, Nev. / Bishop Gorman HS

Makana Meyer DB 5-11 190 Fr. Waipahu, O‘ahu / Mililani HS

Eddie Osei-Nketia WR 6-5 210 Fr. Canberra, Australia / Scots College

Jamih Otis LB 5-10 224 Fr. Las Vegas, Nev. / Bishop Gorman HS

Elijah Palmer DB 5-9 174 Fr. Las Vegas, Nev. / Bishop Gorman HS

Kuao Peihopa DL 6-3 307 So. Honolulu, O‘ahu / Washington

Domata Peko, Jr. DL 6-4 220 Fr. Calabasas, Calif. / Calabasas HS

Vaifanua Peko LB 6-3 220 Fr. Laulii, American Samoa / Samoana HS

Freddie Pelling OL 6-8 305 So. Ampthill, Bedfordshire, England / Garden City CC

Zoram Petelo DL 6-4 229 Fr. Kaysville, Utah / Layton Christian Academy

Elijah Robinson DL 6-4 250 Gr. Wilmington, N.C. / East Carolina

John-Keawe Sagapolutele QB 6-2 211 Fr. ‘Ewa Beach, O‘ahu / Punahou School

Justin Sinclair DB 5-10 187 Jr. East Palo Alto, Calif. / College of San Mateo

Cam Stone DB 5-10 181 Sr. Angleton, Texas / Wyoming

Li‘atama Uilata WR 5-11 200 Fr. Waipahu, O‘ahu / Waipahu HS

Maclane Watkins WR 6-4 170 Fr. Buckley, Wash. / Kennedy Catholic HS

CJ Williams DB 5-8 181 Jr. Quincy, Fla. / Shasta College

Daniel Williams DL 5-11 339 Jr. San Antonio, Texas / Trinity Valley CC