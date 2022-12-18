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Peggy Faye Kujala
Peggy Faye Kujala of Goodspring, TN passed away on Wednesday, December 21st, 2022 at Maury Regional Hospital in Columbia, TN. She was born in Nashville, TN on July 27th, 1941 and was 81 years old. Peggy was a loving mother and grandmother. She loved taking care of her birds and...
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Joe Perry Childress
Joe Perry Childress of Pulaski, Tennessee passed away on Saturday, December 17th, 2022, at his home in Giles County. He was born in Giles County, TN on February 15th, 1932 and was 90 years old. Joe was a retired truck driver. He loved to collect coins and watching TV. He...
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UT Southern Announces Fall 2022 Chancellor's List Recipients
PULASKI, Tenn. – With the conclusion of each semester, The University of Tennessee Southern (UTS) announces students who have been placed on the Chancellor’s List for their academic success. To qualify for the Chancellor’s List, a student must be full-time and must achieve a semester GPA of 3.9...
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Florence Municipal Court Open Today and Thursday for Active Warrants
FLORENCE MUNICIPAL COURT IS ONLY GOING TO BE OPEN FOR TWO MORE DAYS IN 2022. IF YOU HAVE ACTIVE WARRANTS WITH FLORENCE CITY YOU CAN COME TAKE CARE OF THEM ON TODAY AT 8AM AND 1PM OR ON THURSDAY AT 8AM. THE NEXT COURT DAY WILL NOT BE UNTIL JANUARY 10, 2023 AT 8AM. COURT ENDS WHEN THE LAST CASE IS HEARD BY THE JUDGE SO DO NOT BE LATE! YOU CAN CHECK TO SEE IF YOU HAVE ACTIVE WARRANTS WITH THE FLORENCE POLICE DEPARTMENT GO TO FLORENCE AL DOT ORG.
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SUD Holiday Hours
SUMMERTOWN UTILITY DISTRICT WILL BE CLOSED ON FRIDAY AND MONDAY IN OBSERVANCE OF THE CHRISTMAS HOLIDAY. THEY WILL REOPEN WEDNESDAY AND WILL BE CLOSED ON FRIDAY DECEMBER 30TH FOR NEW YEARS. THEY WILL RESUME NORMAL BUSINESS HOURS ON MONDAY, JANUARY 2ND.
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Train the Trainer Session Held at Jason Dickey Training Center
THIS WEEK CERTIFIED FIRE INSTRUCTORS FROM LAWRENCEBURG FIRE DEPARTMENT AND LAWRENCE COUNTY FIRE AND RESCUE MET FOR A TRAIN THE TRAINER LIVE BURN TRAINING SESSION IN THE NEW JASON DICKEY TRAINING CENTER. ALTHOUGH THE FACILITY ISN’T COMPLETE, THEY WANTED TO USE THE TIME AS A TEST. THE LIVE BURN PORTION OF THE TRAINING CENTER FAR EXCEEDED THEIR EXPECTATIONS. THE FACILITY HAS BEEN MADE POSSIBLE BY DONATIONS FROM COMMUNITY ORGANIZATIONS, FUNDRAISERS, AND HARD WORK FROM MEMBERS ACROSS THE COUNTY IN ADDTION TO THE NORTH ALABAMA TRAIL RIDERS ASSOCIATION AND THROUGH STATE FUNDING SECURED BY REPRESENTATIVE CLAY DOGGETT. IT IS ANTICIPATED TO OPEN COMPLETELY BY FEBRUARY. DONATIONS ARE STILL BEING ACCEPTED.
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Annual Austin Grimes Memorial Youth Squirrel Hunt Scheduled
THE ANNUAL AUSTIN GRIMES MEMORIAL YOUTH SQUIRREL HUNT WILL BE HELD ON JANUARY 21ST AT THE WAYNESBORO CHURCH OF CHRIST. THIS HUNT IS OPEN TO KIDS FROM AGES 6 – 17. THE EVENT KICKS OFF AT 6:00 A.M. WITH BREAKFAST BEING SERVED FOR ALL PARTICIPANTS. HUNTERS WILL THEN BE PAIRED WITH DOG HANDLERS AND SAFETY OFFICERS BEFORE TRAVELING TO THE PREDETERMINED HUNTING LOCATIONS FOR A MORNING OF SQUIRREL HUNTING WITH DOGS. LUNCH WILL BE SERVED AT 11:00 AND A FEW PRIZES WILL BE GIVEN AWAY. FOR MORE INFORMATION ABOUT THE HUNT PLEASE CONTACT WILDLIFE OFFICER BRANDON TAYLOR AT 931-881-8242. ALL PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO HAVE THE APPROPRIATE LICENSES AND HUNTER EDUCATION. EACH HUNTER WILL NEED TO BRING AN APPROPRIATE FIREARM AND AMMUNITION.
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Changes to Issuance of Emergency E Plates
TENNESSEE OFFICIALS ARE WORKING WITH COUNTY CLERKS ACROSS THE STATE TO ENFORCE THE ISSUANCE OF THE EMERGENCY E PLATE TO QUALIFYING PERSONS ONLY. TENNESSEE COUNTY CLERKS HAVE BEEN INFORMED THAT SOME AGENCIES ISSUED E TAGS IN THE PAST DO NOT QUALIFY FOR THEM. LAWRENCE COUNTY CLERK RUSS BREWER AND STAFF ARE IN THE PROCESS OF UPDATING THEIR LISTS ACCORDINGLY. THIS TAKES EFFECT ON JANUARY 1, 2023.
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Lawrence County to Use Grant Funds to Create New Pavilion
THE LAWRENCE COUNTY HEALTH COUNCIL ANNOUNCED TODAY IT WILL USE A $485,000 GRANT FROM THE TENNESSEE DEPARTMENT OF HEALTH FOR A LOCALLY DESIGNED COMMUNITY HEALTH PROJECT DEVOTED TO FITNESS, NUTRITION, AND WELLNESS PROGRAMS. THE LAWRENCE COUNTY HEALTH COUNCIL WILL PARTNER WITH LOCAL OFFICIALS AND COMMUNITY LEADERS AND USE THE GRANT...
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Summertown Metals to Expand in Lewis County
TENNESSEE GOV. BILL LEE, DEPARTMENT OF ECONOMIC AND COMMUNITY DEVELOPMENT COMMISSIONER STUART MCWHORTER AND SUMMERTOWN METALS, LLC OFFICIALS ANNOUNCED TODAY THE COMPANY WILL INVEST $11 MILLION TO EXPAND ITS MANUFACTURING AND DISTRIBUTION OPERATIONS IN LEWIS COUNTY. WITH EXISTING OPERATIONS IN SUMMERTOWN, SUMMERTOWN METALS WILL EXPAND BY CONSTRUCTING A NEW FACILITY...
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Florence Man Arrested and Accused of Statutory Rape
OFFICERS WITH THE FLORENCE POLICE DEPARTMENT RECENTLY RESPONDED TO 2166 BELVIEW ROAD TO ATTEMPT TO LOCATE A MISSING JUVENILE FEMALE FROM FLORIDA. OFFICERS LOCATED THE 15-YEAR-OLD MISSING FEMALE ALONG WITH HERMELINDO HOR CUCUL, 23, OF FLORENCE. AFTER FURTHER INVESTIGATION IT WAS DETERMINED THAT HOR CUCUL TRAVELED TO FLORIDA TO PICKUP THE JUVENILE AND THEN BROUGHT HER TO FLORENCE. IT WAS ALSO DETERMINED THAT THE TWO WERE IN A SEXUAL RELATIONSHIP. HERMELINDO HOR CUCUL WAS ARRESTED FOR STATUTORY RAPE AND TRAVELING TO MEET A CHILD FOR UNLAWFUL SEX ACTS. HOR CURCUL IS BEING HELD AT THE LAUDERDALE COUNTY DETENTION CENTER ON A $100,000.00 BOND.
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LCSAPC Seeking Office Manager Program Coordinator
LAWRENCE COUNTY SUBSTANCE ABUSE PREVENTION COALITION IS SEEKING QUALIFIED APPLICANTS FOR AN OFFICE MANAGER PROGRAM COORDINATOR. APPLICATIONS WILL BE ACCEPTED THROUGH FRIDAY. RESUMES CAN BE SUBMITTEED TO T DUNNAVANT @LAWCOTN.ORG OR AT THE OFFICE LOCATED AT 202 DELLAR STREET IN LAWRENCEBURG.
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LUS Closed Friday and Monday
LAWRENCEBURG UTILITY SYSTEMS WILL BE CLOSED FRIDY AND MONDAY IN OBSERVANCE OF THE CHRISTMAS HOLIDAY.
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Lawrence County Sheriff's Office Seeking Public's Help in Locating Missing Person
THE LAWRENCE COUNTY SHERIFF’S OFFICE IS SEEKING THE PUBLIC’S HELP IN LOCATING A MISSING PERSON. 50-YEAR-OLD, JOHN PAUL WHITEHEAD, WAS LAST SEEN IN THE AREA OF SKYLINE MADISON IN NASHVILLE ON SEPTEMBER 30TH. WHITEHEAD IS 5 FOOT 9 INCHES TALL AND WEIGHS 160 POUNDS. HE HAS HAZEL EYES AND BROWN HAIR. HE COULD BE IN THE LAWRENCEBURG AREA. ANYONE WITH INFORMATION REGARDING THE WHEREABOUTS OF JOHN PAUL WHITEHEAD IS ENCOURAGED TO CONTACT THE LAWRENCE COUNTY SHERIFF’S OFFICE.
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Lawrence County Sheriff's Office Investigating Theft at Football Field
THE LAWRENCE COUNTY SHERIFF’S OFFICE IS INVESTIGATING A THEFT THAT OCCURRED SOMETIME AFTER DECEMBER 8TH AT THE SUMMERTOWN HIGH SCHOOL FOOTBALL FIELD. ACCORDING TO REPORTS, A DEPUTY WITH THE LAWRENCE COUNTY SHERIFF’S OFFICE WAS CONTACTED BY THE SCHOOL RESOURCE OFFICE WHO HAD TALKED TO THE FOOTBALL COACH WHO ADVISED A HUDL SIDELINE ENDZONE COMMUNICATIONS DEVICE ALONG WITH PORTABLE CHARGER HAD BEEN TAKEN. THE ITEMS WERE DISCOVERED MISSING ON FRIDAY. ESTIMATED VALUE $2248.00 DOLLARS. ANYONE WITH INFORMAITON IS ENCOURAGED TO CONTACT THE LAWRENCE COUNTY SHERIFF’S OFFICE.
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